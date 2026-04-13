Career After HSC : चला, बारावीनंतर करियरच्या वाटा शोधू या! मोशीमध्ये १९ एप्रिलला तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन

पिंपरी - बारावीनंतर करिअरच्या अनेक वाटा आहेत. विज्ञान शाखेत नेमक्या कोणत्या आहेत? वाणिज्य आणि कला शाखेत विद्यार्थी कोणत्या करिअरची निवड करू शकतात? अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सकाळ विद्या आणि माईर्स एम.आय.टी. कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आळंदी यांच्या वतीने सकाळ विद्या चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. येत्या रविवारी (ता. १९) सकाळी दहा वाजता मोशीतील जय गणेश बॅक्वेट हॉल येथे हे चर्चासत्र होणार आहे..करिअरसाठी १२ वीनंतर अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या विषयावर आणि कौशल्यावर अवलंबून असतात. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी पीसीएम आणि पीसीबी अशा दोन मुख्य गटांमध्ये पर्याय उपलब्ध आहेत. वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्थ आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील करिअर लोकप्रिय आहेत. कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्जनशील आणि प्रशासकीय क्षेत्रांत मोठा वाव आहे..हे तज्ज्ञ साधणार संवादया चर्चासत्रात '१२ वी नंतरच्या करिअर संधी' या विषयावर प्रसिद्ध शिक्षण तज्ज्ञ आणि करिअर समुपदेशक विवेक वेलणकर आणि माईर्स आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्सच्या संचालिका डॉ. मानसी अतीतकर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत..कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?इयत्ता १२ वी नंतरच्या करिअर संधीउदयोन्मुख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबत मार्गदर्शनप्रवेश प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन आणि शिष्यवृत्तीपालकांची भूमिका, मुलांच्या आवडीच्या क्षेत्राला पाठिंबा कसा द्याल? .या चर्चासत्राविषयी...कधी : रविवारी, ता. १९ एप्रिल २०२६केव्हा : सकाळी १० ते १२ वाजताकुठे : जय गणेश बॅक्वेट हॉल, भारतमाता चौक, पुणे - नाशिक महामार्गाजवळ, मोशीवक्ते : विवेक वेलणकर, डॉ. मानसी अतीतकरप्रमुख उपस्थिती ः संचालक डॉ. बी. बी. वाफारेविद्यार्थी व पालकांसाठी प्रवेश विनामूल्यअधिक माहितीसाठी संपर्क: ९१४५३१५१५७.