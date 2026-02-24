पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : महापालिका स्थायी समिती अध्यक्षपदाचे वेध; भाजपचे चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाला प्राधान्य देण्याचे संकेत

पिंपरी महापालिका स्थायी समिती सदस्यांची निवड शुक्रवारी (ता. २०) झाली आहे. आता अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - महापालिका स्थायी समिती सदस्यांची निवड शुक्रवारी (ता. २०) झाली आहे. आता अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. संख्याबळानुसार भाजपचाच अध्यक्ष होईल, हे स्पष्ट असले तरी पिंपरी, चिंचवड की भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील नगरसदस्याला संधी मिळणार, याची उत्सुकता आहे. विशेषतः सत्तेचा समतोल साधण्यासाठी चिंचवड मतदारसंघाकडे अध्यक्षपद जाणार, असल्याचे संकेत आहेत.

