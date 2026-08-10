Maval Politics: बनावट जात प्रमाणपत्रांवर ‘कायदेशीर’ हातोडा! मावळात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी चर्चा; आरक्षित जागांवरील इच्छुकांची कसोटी

तळेगाव दाभाडे: बनावट अथवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून त्याचा वापर शासकीय सेवा, शैक्षणिक प्रवेश, निवडणूक किंवा विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा करून अशा प्रकरणांत फौजदारी गुन्ह्यासह दंडाची तरतूद केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुक्यातही जातवैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा चर्चेत आला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील एका नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. याचे वृत्त ‘सकाळ’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केले होते. या घटनेमुळे आरक्षित जागांवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..मावळ तालुक्यात यापूर्वीही जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधतेशी संबंधित प्रकरणे समोर आली आहेत. आता आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायतींच्या आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांसह जातवैधता प्रमाणपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे..बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणे किंवा निवडून आल्यानंतर त्याचा लाभ घेणे संबंधित उमेदवाराला महागात पडू शकते. नव्या कायदेशीर तरतुदींमुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे..त्यामुळे मावळातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र हा केवळ कागदोपत्री विषय न राहता उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्याचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. आरक्षित जागांवरील उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची प्रशासनाने काटेकोरपणे पडताळणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.ग्रामपंचायत निवडणुकीत कसोटीआगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांसाठी अनेक इच्छुक तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्रांची खातरजमा करणे आवश्यक ठरणार आहे. संशयास्पद किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उमेदवारी केल्यास निवडणुकीनंतरही पद गमावण्याची वेळ येऊ शकते, हे तळेगावातील प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.