Talegaon Station News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्तेकामाचा अंतिम अध्यादेश जारी; डीबीओटी तत्वावर होणार काम

तळेगाव स्टेशन - महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळामार्फत रचना करा, बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (डी.बी.ओ.टी.) तत्वावर तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक एनएच-५४८डी हा रस्ता विकसित करण्याच्या कामाचा अंतिम अध्यादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी शुक्रवारी (ता. २७) काढला आहे. या रस्तेकामाच्या निविदा स्विकृतीनंतरच्या अंतिम प्रस्तावास गेल्या मंगळवारी (ता. २४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती..तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर (एनएच-५४८डी)) हा एकूण ५३ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग मुबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ आणि पुणे-संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ या दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा रस्ता आहे. या रस्त्यावर अनेक विकाणी मोठ्या प्रमाणातवाहतुकीची कोंडी होते.त्यामुळे वाहनांना हे अंतर पार करण्यास बराच वेळ लागतो. त्यामुळे या रस्त्यावरील तळेगाव ते चाकण या २६ किलोमीटर लांबीमध्ये चार पदरी उन्नत महामार्ग आणि जमिनीस समांतर चारपदरी रस्ता विकसित करणे तसेच चाकण ते विक्रापुर २७ किलोमीटर लांबीमध्ये जमीनीस समांतर चार पदरी रस्ता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ (एमएसआयडीसी) मार्फत विकसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती..राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. २४) झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार २५ वर्षांच्या टोल उत्पन्नाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) वर वार्षिक १०% सवलत दराने एकूण ६,२२१.९५ कोटी रकमेचा न्युनतम देकार स्वीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा कार्यवाही प्रगतीत असताना एमएसआयडीसीने केलेल्या बदलांना मान्यता दिल्यानुसार तळेगाव ते चाकण दरम्यान २८.३ किलोमीटर अंतरात चौपदरी उन्नत (एलिव्हेटेड) बांधणी तसेच तळेगाव ते शिक्रापूर ५३.२ किलोमीटर अंतरात जमिनीस समांतर चारपदरी रस्ता बांधणी करण्यात येईल..या रस्त्यावर एकूण १७१ लहान जंक्शन तर ४ मोठे जंक्शन असतील. एकूण २,२८ किलोमीटर लांबीचे डाव्या उजव्या बाजूने चढ उतार करण्यासाठी ४ ठिकाणी रॅम्प असणार आहेत. या रस्त्यावर जमिनीवर २ आणि उड्डाणपुलावर ५ ठिकाणी मिळून एकूण ७ पथकर वसुली नाके (टोल प्लाझा) असतील.कामाची एकूण किंमत ४,९०१.६६ कोटी रुपये असून त्यात ३०० कोटींचा आगाऊ हप्ता आणि जीएसटीचा समावेश आहे..शासनाची हमी असेल तर एमएसआयडीसीला या प्रकल्पाच्या सवलतकाराकडून प्राप्त होणारे एजन्सी शुल्क आणि वाढीव पथकराचे उत्पन्न प्रथमत: शासनाकडे जमा होईल आणि त्यानंतर एमएसआयडीसीला अनुज्ञेय रकमेचे विनियोजन करता येणार आहे. सर्व पथकर नाक्यावरुन जाणारी वाहने आणि प्राप्त होणाऱ्या पथकर उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष वास्तविक वेळ निरीक्षण (रियल टाइम मॉनिटरिंग) होऊन त्याची प्रतिमा एकाच वेळी उपलब्ध होईल. करारण्याचा मसुदा पुणे शिरुर उन्नत मार्गाच्या कामाप्रमाणेच असणार आहे..प्रकल्पाचा सवलत कालावधी २९ वर्षे इतका मोठा असल्याने जादाच्या पथकर उत्पन्नात शासनाचा वाटा असणार आहे. दर ६ महिन्यांनी प्रकल्पाचा लेखाजोखा आणि आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यासाठी समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेद्वारे मॉन्टेकार्लो लिमिटेड या कंत्राटदाराची या कामासाठी निवड करण्यात आली आहे..गेल्या दशकभरापासून चर्चेत असलेल्या या प्रलंबित कामाचा अंतिम अध्यादेश निघाल्याने आता लवकरच प्रत्यक्षात या महामार्गाचे काम सुरु होणार आहे. त्यानुषंगाने एमएसआयडीसीमार्फत अस्तित्वातील रस्त्याच्या पातळी मूल्यमापनाचे सर्वेक्षण देखील सुरु झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरुन नित्याने ये जा करणारे खेड मावळ तालुक्यातील वाहनधारक, प्रवाशांसह स्थानिक रहिवाशांच्या आशा उंचावल्या आहेत.