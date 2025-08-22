Hinjewadi Accident : हिंजवडी पोलिसांची कडक कारवाई; डंपरमालकावरही गुन्हा दाखल

हिंजवडी : आयटी पंचक्रोशीत चालकांनी अवजड वाहने बेदरकारपणे चालविल्याने गेल्या दोन वर्षांत अनेक निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. यास लगाम लावण्यासाठी हिंजवडी पोलिसांनी चालकांसह मालकांवरही सदोष मनुष्यवधाचा पहिला गुन्हा दाखल केला..प्रत्युषा बोराटे हिच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी डंपरचालक फरहान मुन्नू शेख (वय. २५, रा. वाकड, मूळ रा. बिहार) याला पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर दुर्घटनेस जबाबदार असलेला डंपरचा मालक प्रदीप साठे (वय. ३९, रा. विनोदे नगर, वाकड) आणि सुपरवायझर प्रसाद मंडलिक यांच्यावरही गुन्हा भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल दाखल करण्यात आले. .त्यांना न्यायालयीन कोठडीत देण्यात आली. अवजड वाहनांच्या अपघाताबाबत वाहतूक पोलिस आणि प्रशासनाच्या सौम्य भूमिकेमुळे ‘सकाळ’ने सातत्याने आवाज उठविला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली. सकाळी ८ ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी ४ ते रात्री ९ या वेळेत प्रवेशबंदी असूनही अवजड वाहने रस्त्यावर वेगाने धावत असतात..आयटी पार्क हिंजवडीत अवजड वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. बंदीच्या वेळात प्रवेश करणाऱ्या अवजड वाहनांवर कारवाईसाठी गेल्या आठ दिवसांपासून हिंजवडी वाहतूक व पोलिसांची संयुक्त मोहीम सुरू होती. बंदीच्या वेळांची माहिती सर्व चालक-मालकांना आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीचे व्यवस्थापक, चालक-मालक यांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कारवाई अटळ आहे.- बालाजी पांढरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हिंजवडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.