बनावट पॅनकार्डव्दारे क्रेडिट कार्ड घेत पाच लाखांची फसवणूक 

पिंपरी : बनावट पॅनकार्ड तयार करून त्याचा वापर करीत क्रेडिट कार्ड घेतले. या क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी करून एकाची पाच लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. लोकशकुमार महेशकुमार डिमोले (वय 40, रा. द ऍड्रेस सोसायटी, वाकड) असे फसवणूक झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीने फिर्यादी यांचे नावे बनावट पॅनकार्ड तयार करीत त्याचा वापर करून एसबीआय बॅंकेचे क्रेडिट कार्ड मिळविले. त्यानंतर या कार्डद्वारे आरोपीने पाच लाखांची खरेदी केली. या खरेदीनंतर क्रेडिट कार्डची बिले फिर्यादीच्या नावाने येऊ लागल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. यानंतर फिर्यादीने पोलिसांकडे धाव घेतली असता याप्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

