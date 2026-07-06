पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Flood: पिंपरी-चिंचवडमध्ये पूरस्थिती! नदीकाठच्या नागरिकांचे स्थलांतर; गर्भवती महिलेची अग्निशमन दलाकडून सुखरूप सुटका

PCMC flood rescue operation: पवना-मुळा-इंद्रायणी नद्यांच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे नदीकाठच्या व सखल भागातील नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर; महापालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत
Pregnant Woman Rescued Amid Floods as Pimpri-Chinchwad Evacuates Riverbank Families

Pregnant Woman Rescued Amid Floods as Pimpri-Chinchwad Evacuates Riverbank Families

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पिंपरी : शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे नदीकाठच्या आणि सखल भागांमध्ये सतर्कतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय केली आहे. महापौर रवी लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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