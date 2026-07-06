Pimpri Chinchwad Flood: पिंपरी-चिंचवडमध्ये पूरस्थिती! नदीकाठच्या नागरिकांचे स्थलांतर; गर्भवती महिलेची अग्निशमन दलाकडून सुखरूप सुटका

पिंपरी : शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे नदीकाठच्या आणि सखल भागांमध्ये सतर्कतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय केली आहे. महापौर रवी लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..आंबेडकर कॉलनी, भाटनागर आणि रिव्हर रोड परिसरातील नागरिकांना साबळे प्राथमिक शाळा व महर्षी वाल्मिकी आश्रम येथे हलविण्यात आले आहे. फुगेवाडी, कासारवाडी परिसरातही आवश्यकतेनुसार स्थलांतराची कार्यवाही सुरू असल्याचे महापालिकेने सांगितले. स्थलांतरित नागरिकांसाठी मोरया गोसावी मंदिर आणि केशवनगर येथे निवारा, भोजन व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, गावडे कॉलनी, तानाजीनगर, चिखलीतील डिफेन्स कॉलनी व साई शिव कॉर्नर परिसरात पाणी साचल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. काही भागांत पाण्याचा निचरा उशिरा झाल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून पुढे आल्या. महापालिकेच्या पथकांकडून जलउपसा पंप, जेसीबी व आवश्यक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने पाण्याचा निचरा सुरू आहे..झाडे पडणे, रस्त्यांवर पाणी साचणे आणि वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालये, अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सतर्क ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, नदीकाठच्या भागात जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..गर्भवती महिलेची सुटकाकिवळे गावठाणातील गंगोत्री निवास परिसरात पूरस्थितीत अडकलेल्या आंचल मोहिते या गर्भवती महिलेची अग्निशमन विभागाने सोमवारी सकाळी सुरक्षित सुटका केली. माहिती मिळताच पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि महिलेला सुरक्षितस्थळी हलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.