Pimpri News : मोठे प्रकल्प नकोत; समस्या सोडवा; नगरसदस्यांकडून आपापल्या नेत्यांचा नामोल्लेख

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. कर्ज साडेपाच हजार कोटींवर आहे. त्यामुळे आगामी काळात शहरातील खर्चिक आणि मोठे प्रकल्प नकोत, पण प्रत्येक प्रभागातील लहान कामांसाठी निधी द्या, नागरिकांना मुबलक व नियमित पाणी द्या, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य देऊन मूलभूत समस्या सोडवा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवक, नगरसेविकांनी सर्वसाधारण सभेत केली..स्थायी समितीने उपसूचनांद्वारे सूचवलेल्या कामांसह महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मंगळवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि नगरसचिव मुकेश कोळप व्यासपीठावर हाते. विनोद नढे यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात केली. त्यांनी सुमारे सव्वातास विविध मुद्दे मांडले.यात प्रशासनाने अर्थसंकल्पाची केलेली वाताहत, स्थायी समितीने केलेली सुधारणा, प्रशासकीय काळातील वाढीव दराच्या निविदा, थेट खरेदी, महापालिकेची लूट करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई आणि मोठ्या नस्ती खुल्या करणे, अशी मांडणी केली. त्यानंतर सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी दिर्घकाळ चर्चेत सहभाग घेतला..विविध २२ प्रकल्पांसाठी लेखाशीर्ष खुलेदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ 'अजितसृष्टी' उभारणी, ज्येष्ठ उद्योजक पद्मश्री रतन टाटा यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित म्युझियम गॅलरी उभारणी, माता रमाई यांच्या नावाने 'रमाई सृष्टी', आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी सीबीएसई दर्जाची डिजिटल स्कूल उभारणी, अनुसूचित जाती-जमाती सदस्यांच्या प्रभागांसाठी निधी, महापालिका इमारतींवर सोलर प्रकल्प, कामगार कट्टा, कलाकार कट्टा, रेनवाॅटर हार्वेस्टिंग, केजुदेवी बंधारा जलक्रीडा यंत्रणा, विविध ठिकाणी ऑक्सिजन पार्क निर्मिती, पवना नदी काठ सुधारणा, ईव्ही चार्जिंग पाॅईंट आदी कामांसाठीचे लेखाशीर्ष खुले करून प्रत्येक कामांसाठी निधीची तरतूद केली..छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकमोशी प्राधिकरणात छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक उभारण्यात येत आहे. त्या परिसरात स्थापत्य व विद्युत विषयक कामे केली जाणार आहेत. मात्र, त्या विषयीच्या निविदा प्रक्रियेला शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांचा विरोध नोंदवून स्थायी समिती सभेने विषय मंजूर केला आहे. फेरनिविदा काढल्यास सुमारे १५ कोटी रुपये महापालिकेचे वाचतील अशी त्यांची भूमिका आहे. या विषयाचे पडसाद अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेतही उमटले. शिवसेना, राष्ट्रवादीने पुन्हा विरोध केला..तत्कालीन आयुक्तांवर आगपाखडमहापालिकेच्या आर्थिक स्थितीला तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह हेच जबाबदार असल्याचा उल्लेख भाजपसह राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनीही केला. त्यांच्या कार्यकाळातील कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली. काही नगरसेवकांनी सिंह यांचा एकेरी उल्लेख केला. ठेकेदारधार्जिणे निर्णय घेऊन त्यांनी महापालिकेला आर्थिक संकटात ढकलेल्याचा आरोप केला..एससी, एसटी प्रभागांना निधीमहापालिकेचे ३२ प्रभाग आहेत. त्यातील २० जागा अनुसूचित जाती आणि तीन जागा अनुसूचित जाती संवर्गासाठी राखीव होते. अशा २३ जागा असलेल्या प्रभागांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे २३ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची उपसूचना स्थायी समितीने दिली आहे. ती मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे अशा जागा असलेल्या प्रभागांचे नेतृत्व करणाऱ्या ६९ नगरसेवकांनाही विकासकामांचा लाभ मिळणार आहे..महापौर रवी लांडगे यांचे आदेशपिंपरी चिंचवड शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी भामा आसखेड जलवाहिनी आणि पवना जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तातडीने पाउले उचलाभामा आसखेडसाठी निविदा प्रक्रिया लवकर पूर्ण करापवना जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात शहरातील पाचही आमदार व खासदारांना बरोबर घेऊन मावळचे आमदार सुनील शेळके यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या जलवाहिनीचा शेकऱ्यांना, भूमिपुत्रांना त्रास हाेणार नाही, याचा विचार करून हा प्रकल्प मार्गी लावूशहराचा पुढील २५ वर्षांचा पाणीप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठेवी माेडण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाहीभटक्या श्वानांचा लवकरात-लवकर प्रश्न मार्गी लावाकेंद्र व राज्य शासनाकडून निधी आणू, निधीची कमतरता हाेणार नाही, याची काळजी घेऊनगरसेवकांसाठी दाेन दिवसांची कार्यशाळा घेतली जाईलशहर चालविण्यासाठी उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे, त्यासाठी पंधरा दिवस अभय याेजनेचा कालावधी वाढविण्याचा विचार करूप्रशासनात फेरबदल करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने एप्रिल महिन्यात बदल्या कराप्रदूषण वाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करा..आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले...पहिल्याच सर्वसाधारण सभेतील कौतुकाच्या वर्षावाबद्दल धन्यवाद, मी यास पात्र आहे की नाही माहिती नाही. मात्र, कौतुकाच्या माध्यमातून मला जबाबदारीची जाणीव करून दिली, शहर विकासाच्या कामाची अपेक्षा केली. ती पूर्ण करण्याची ग्वाही देतोमहापालिकेची परिस्थिती आर्थिक अडचणीची आहे, याकडे मी संधी म्हणून बघतो. अशा स्थितीत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची कसोटी लागणार आहे. त्यास उतरून चांगले काम करून आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा विश्वास देतोआपल्या सर्व नगरसदस्यांचा भाषणातून शहराचे प्रश्न समजले आहेत. त्यामुळे काम करण्यासाठी, प्रश्न सोडविण्यासाठी एक दिशा मिळाली आहे. आपण मांडलेले सर्व मुद्दे समजून घेऊन एक एप्रिलपासून दिशा ठरवणार आहेतत्पर आणि पारदर्शी कामकाज माझ्याकडून होईल, चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.शहराला भेडसावणारा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वपरीने काम करू, त्यासाठी हॉकर्स झोन, होर्डिंग व पार्किंग पॉलिसी अवलंबली जाईल. शहरातील प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांना न्याय दिला जाईल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.