पिंपरी-चिंचवड

Uday Samant : टीकाटिप्पणी नव्हे, तर आमचे मतदारांवर लक्ष; निवडणुकीच्या अनुषंगाने दिले विविध कानमंत्र

वाकडमध्ये मंत्री उदय सामंत यांचे उमेदवार व पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन व आढावा बैठक.
uday samant and mp shrirang barne

uday samant and mp shrirang barne

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- बेलाजी पात्रे

वाकड - अजित पवार यांनी ज्या पद्धतीने टीकाटिप्पणी केली, त्या वाटेने जाण्याचा आमचा विचार नाही. आम्ही कुणावरही टीका करणार नाही. आमचे लक्ष केवळ नागरिकांच्या प्रश्नांवर, मतदारांशी थेट संवादावर आणि जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यावर केंद्रित असल्याचे स्पष्टीकरण उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी (ता. ३) दुपारी वाकड येथे दिले.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
uday samant
election
PCMC
Voters
wakad
Criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com