Uday Samant : टीकाटिप्पणी नव्हे, तर आमचे मतदारांवर लक्ष; निवडणुकीच्या अनुषंगाने दिले विविध कानमंत्र

- बेलाजी पात्रेवाकड - अजित पवार यांनी ज्या पद्धतीने टीकाटिप्पणी केली, त्या वाटेने जाण्याचा आमचा विचार नाही. आम्ही कुणावरही टीका करणार नाही. आमचे लक्ष केवळ नागरिकांच्या प्रश्नांवर, मतदारांशी थेट संवादावर आणि जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यावर केंद्रित असल्याचे स्पष्टीकरण उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी (ता. ३) दुपारी वाकड येथे दिले..येथील टीप टॉप हॉटेलमध्ये उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेना (शिंदे) उमेदवार मार्गदर्शन मेळावा तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची आढावा बैठकदुपारी बाराच्या सुमारास पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना उदय सामंत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.ते पुढे म्हणाले, शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत मुद्द्यांवर पक्ष ठोस अजेंडा घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहे.येत्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत संघटनात्मक तयारी, मतदारांशी संपर्क, प्रभागनिहाय रणनीती आणि कार्यकर्त्यांचे कामकाज यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..या बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेना संपर्क मंत्री योगेश कदम, शहराध्यक्ष निलेश तरस, जिल्हाप्रमुख राजेश खांडभोर, बाळासाहेब वाल्हेकर, युवासेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र सचिव विश्वजीत बारणे, शहर संपर्कप्रमुख सुलभा उबाळे, इरफान सय्यद, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, संपत पवार, निलेश बारणे यांच्या सहस्थानिक पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.निवडणूक प्रचारात शिस्त पाळण्याचे, आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि सकारात्मक प्रचारावर भर देण्याचे निर्देश सामंत यांनी दिले. एकूणच वाकडमधील ही बैठक आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने दिशा ठरवणारी ठरल्याचे चित्र आहे..लाडक्या बहिणींचा विषय घरोघरी पोहचवानकारात्मक राजकारणापेक्षा विकासाची स्पष्ट दिशा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील करोडो लाडक्या बहिणींना हक्काचा आधार मिळवून दिला त्यासह शहरातील शास्तीकर रद्द केले, साडे बारा टक्के वरतावा मिळवूण दिला, हे मुद्दे मतदारांपर्यंत व घरोघर पोहचवा असाही आदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. बैठकीत प्रभागनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. कार्यकर्त्यांना बूथ पातळीवर सक्रिय राहणे, घराघरात संपर्क मोहीम, युवक व महिलांचा सहभाग वाढवणे आदी सूचनाही दिल्या..