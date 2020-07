विविध गुन्ह्यातील फरार आरोपींना देहूरोड पोलिसांनी केलं गजाआड

देहू (पुणे) : गेले अनेक महिने विविध गुन्हा करून फरार असलेल्या गुन्हेगारांना देहूरोड पोलिसांनी सापळा रचून मंगळवारी (ता. 28) अटक केली. यात एका तडीपार गुंडाचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा याबाबत देहूरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक मनिष कल्याणकर यांनी सांगितले, की गेले वर्षभर फरार असलेला आरोपी सुरेश अवचिते (रा. गांधीनगर, देहूरोड) यास गांधीनगर येथून अटक केली. त्याच्यावर देहूरोड पोलिस ठाण्यात बेकायदा हत्यार बाळगणे, संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा दाखल आहे. दुसरा आरोपी डब्बू उर्फ हुसेन यामिन शेख (रा. पारशीचाळ, देहूरोड) याला अटक केली. तो तडीपार असून, त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकावर हल्ला करून त्यांच्याकडील मोबाईल आणि सोन्याची चैन हिसकावलेले किन्हई गावातील गण्या उर्फ गणेश भुंबक आणि देहूरोड येथील विनायक कोळी या दोघांना अटक केली आहे. देहूरोड पोलिस पुढील तपास करत आहे.

