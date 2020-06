Coronavirus : पिंपरी-चिंचवडमध्ये चौघांचा मृत्यू; तीन महिला, एक पुरुषाचा समावेश

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात उपचार घेणाऱ्या चार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. यात तीन महिला व एका पुरुषाचा समावेश आहे. आज मृत्यू झालेली एक ५२ वर्षीय महिला दापोडी येथील रहिवासी आहे. तर दुसरी ६५ वर्षीय महिला दौंड येथील रहिवासी आहे. आनंदनगर-चिंचवड स्टेशन येथील महिलेचे वय ४० वर्ष आहे. पुण्याच्या मंगळवार पेठेतील ७९ वर्षीय पुरुषाचाही मृत्यू झाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सोमवारी (ता. १) मध्यरात्रीपासून मंगळवारी (ता. २) दुपारी एक वाजेपर्यंत २२ जणांना संसर्ग झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे वायसीएम व भोसरी रुग्णालयांत दाखल एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५५९ झाली आहे. त्यापैकी २७१ जणांवर उपचार सुरू आहेत. २७८ जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर आजपर्यंत शहरातील दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. शहराबाहेरील रहिवासी मात्र, पिंपरी चिंचवड शहरात उपचार घेणाऱ्या चौदा जणांचा आजपर्यंत मृत्यू झाला आहे. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, आनंदनगर चिंचवड स्टेशन, बौद्धनगर पिंपरी, वाकड, चिखली येथील 16 जण उपचार घेऊन बरे झाल्याने सोमवारी वायसीएम व भोसरी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. कोरोनाचा पहिला रुग्ण शहरात ११ मार्च रोजी आढळला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत एकूण रुग्णांची संख्या ५५९ झाली आहे. १६ मेपासून आजपर्यंत तब्बल ३४१ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आजपर्यंत सर्वाधिक रुग्ण आनंदनगर चिंचवड स्टेशन, रुपीनगर- निगडी, भोसरी- गावठाण परिसरात आढळले आहेत. त्यामुळे हे तीनही ठिकाणे हॉटस्पॉट ठरली आहेत. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून येथील रुग्णही बरे होऊन घरी परतू लागली आहेत. बरे झालेल्या सर्वांना चौदा दिवस घरातच थांबण्याच्या अर्थात होमक्‍वारंटाइनची सूचना प्रशासनाने केलेली आहे.

Web Title: Four killed by corona in Pimpri-Chinchwad City today