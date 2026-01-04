पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : बारणे पुत्र, पुतण्यासाठी ‘मैत्रीपूर्ण’ लढत; प्रभाग २४ मध्ये राष्ट्रवादी-शिवसेना एकत्र

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २४ मधील घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
vishwajeet barne and siddheshwar barne

vishwajeet barne and siddheshwar barne

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २४ मधील घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या प्रभागात भारतीय जनता पक्षाच्या तीन उमेदवारांना व शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म उशिरा मिळाले. त्यामुळे पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याची त्यांची संधी हुकली.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
family
election
PCMC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com