PCMC Election : शत्रुघ्न काटे-नाना काटे यांच्यात ‘नुरा कुस्ती’! सामंजस्याचे राजकारण असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा

भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते नाना काटे यांचा पिंपळे सौदागर हा प्रभाग आहे. २००७ ची निवडणूक वगळता, हे दोन्ही स्थानिक नेते एकमेकांसमोर लढले नाहीत.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - शहरात ‘शत-प्रतिशत’चा नारा देणारे भाजपचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे आणि शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत लढणारे विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी पिंपळे सौदागर-रहाटणी प्रभाग क्रमांक २८ मधून मात्र सोयीस्कररित्या समोरासमोर न लढता वेगवेगळे लढत आहेत. त्यामुळे या दोन काटेंमध्ये ‘काटें की टक्कर’ न होता केवळ ‘नुरा कुस्ती’च होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

