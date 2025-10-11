पिंपरी-चिंचवड

Chinchwad Roads : रातोरात तयार केलेला रस्ता उखडला, अपघाताची भीती; चिंचवडच्या मोरया स्थानक परिसरातील स्थिती

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : चिंचवडच्या मोरया चौकातील बसस्थानकासमोरील रस्त्यांची निकृष्ट डागडुजी महिनाभरातच उखडल्याने संतप्त नागरिकांनी पालिका अधिकाऱ्यांचे गुलाबपुष्प देऊन गांधीगिरी पद्धतीने निषेध व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
चिंचवड : मोरया चौकातील बसस्थानक परिसरातील रस्त्यांची अवस्था पुन्हा बिकट झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पावसाळ्यात अवघ्या एका रात्रीत या रस्त्याची डागडुजी करण्यात आली होती. पण, तो महिनाभरातच पुन्हा पूर्वीसारखा झाला आहे. हे काम निकृष्ट असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना गांधीगिरी पद्धतीने गुलाबपुष्प देत नाराजी व्यक्त केली.

