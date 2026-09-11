Ganeshotsav news: चिंचवडगावात गणेशोत्सवाची धामधूम; जिवंत देखावे, ‘स्पेस गॅलेक्सी’ संकल्पनेतून सामाजिक संदेश .

चिंचवड, : गणेशोत्सवाला अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने चिंचवडगाव परिसरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गणेशमूर्ती प्रतिष्ठापना मिरवणूक, मंडप व सजावटीच्या कामांची कार्यकर्त्यांकडून लगबग सुरू झाली आहे. प्रमुख रस्ते, चौक आणि मोकळ्या जागांमध्ये मंडप उभारले जात आहेत. चिंचवडगाव परिसरात गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश देतानाच यंदाचा गणेशोत्सव अधिक शिस्तबद्ध आणि देखण्या पद्धतीने साजरा करण्यासाठी मंडळांची जोरदार तयारी सुरू आहे. मंडप उभारणीसाठी आवश्यक बांबू, लोखंडी सांगाडे, कापड, ताडपत्री तसेच सजावटीचे साहित्य मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहे.दरवर्षी चिंचवडगाव परिसरातील अनेक गणेशोत्सव मंडळे जिवंत देखाव्यांवर विशेष भर देत असतात. धार्मिक, ऐतिहासिक तसेच समाजाला संदेश देणाऱ्या सत्य घटनांवर आधारित देखावे साकारण्याचे नियोजन करण्यात येत असते. त्यासाठी काही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून देखाव्यासाठी लागणारे साहित्य, रंगमंच, प्रकाशयोजना आणि कलाकारांची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना केवळ धार्मिक उत्सवाचा आनंदच नव्हे, तर विविध विषयांवर प्रबोधनात्मक संदेशही मिळणार आहे. .मोरया पुरस्कारासाठी चुरसगेल्या तीन वर्षांपासून पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाकडून ‘मोरया पुरस्कार’ पुरस्कार दिले जातात. गणेश मंडळांच्या उत्कृष्ट देखाव्यांना विशेषतः जिवंत देखावे व आकर्षक सामाजिक-धार्मिक सादरीकरणांना तसेच शिस्तबद्ध व वेळेत चांगली मिरवणूक काढणाऱ्या गणेश मंडळांना पुरस्कार दिले जात असतात. त्यामुळे चिंचवडगावातील मंडळांमध्ये यंदाही पुरस्कार मिळविण्याची चुरस निर्माण झाली आहे.नागरिकांच्या अपेक्षा...सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करावेमंडपाने वाहतूक कोंडी अथवा पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावीपोलिस व पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या नियमांचे पालन करावे.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सुरक्षितपणे आणि सर्व नियमांचे पालन करून गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करणार आहोत. मंडळाचे यंदा ५६ व्या वर्षात पदार्पण होत असून ‘पावनखिंड’ या ऐतिहासिक जिवंत देखाव्यातून शौर्य आणि इतिहासाचा जागर करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील वास्तव मांडून जनजागृती करण्याचा मंडळाचा प्रयत्न राहणार आहे.- नाथा चव्हाण, अध्यक्ष, एसकेएफ गणेशोत्सव मंडळ, चिंचवड.यंदा ‘स्पेस गॅलेक्सी - अंतराळ विश्व’ ही संकल्पना साकारत आहोत. या देखाव्यातून विश्वाची भव्यता, ग्रह-तारे आणि आकाशगंगेची माहिती विशेषतः नागरिकांना अनुभवता येईल. महापालिका व पोलिस प्रशासनाच्या सर्व सूचनांचे पालन करून मंडप, विद्युत व अग्निसुरक्षेसह वाहतूक आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत आवश्यक दक्षता घेत आहोत.- मयूर पाटील, कार्याध्यक्ष, नवप्रगती गणेश मित्र मंडळ, इंदिरानगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.