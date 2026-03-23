Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडर तुमचा, स्वयंपाक आमचा! केटरर्सची अट, लग्नसोहळे अनिश्चित काळासाठी स्थगित

वाकड - गॅस टंचाईने यंदा 'कुर्यात सदा मंगलम' असे म्हणत यंदा कर्तव्य असल्याचे सांगणाऱ्या नियोजित वधू-वरांसह त्यांच्या कुटुंबीयांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परिणामी, अनेक कुटुंबांनी लग्नाच्या तारखा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असून काहींनी गॅसच्या भीतीपोटी मुहूर्त काढण्याचे अद्याप धाडस केले नाही, तर काही केटरर्सकडून 'गॅस तुमचा स्वयंपाक आमचा' अशी अटच घातली जात आहे. .सध्या शहरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. लग्न समारंभासाठी सर्वात मोठा आधार असलेला गॅस सिलिंडर आता नाहीसे झाले आहेत. केटरिंग व्यवसायात एका लग्नासाठी सरासरी १५ ते २० व्यावसायिक सिलिंडर लागतात. मात्र, सध्या सिलिंडर मिळणेच कठीण झाले असून मिळाल्यासही त्यासाठी दुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत.एका केटरिंग व्यावसायिकाने सांगितले की, मेन्यू लिस्टमध्ये सर्व व्यंजने आहेत. पण, स्वयंपाकघरात गॅसच नाही, अशी वेळ आयुष्यात पहिल्यांदाच आली. ग्राहकांना प्राधान्याने सिलिंडर कोणाचा ? असे विचारण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे..मग, चुलीवर करा...काही कुटुंबे चुलीवर स्वयंपाक करून द्या, अशी मागणी करत आहेत. मात्र, चुलीवरील स्वयंपाकांचा अनुभव व अंदाज नसल्याने कष्ट करूनही ते वाया जाण्याची तसेच यजमानांचे बोलणे खाण्याची भीती आचाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे चुलीवरील स्वयंपाक करण्यास ते धजावत नाहीत याला पर्याय म्हणून मर्यादित मेन्यू ठेवण्याचा सल्ला ते देत आहेत..व्यवसाय ठप्प होण्याची भीतीगॅस टंचाईची परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर लग्नाचा, विविध शुभ कार्ये, यात्रांचा हंगाम असतानाच व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती आहे. युद्धाचा परिणाम थेट स्वयंपाकघरासह लग्नसोहळे, विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यांवर येऊन पोहोचल्याने केटरिंग व्यावसायिकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. फेब्रुवारी, मार्चमधील अनेक शुभ तारखा रिकाम्या गेल्या असून आगामी महिन्यातील लग्न मुहूर्तदेखील वाया जाण्याची शक्यता आहे..गॅस सिलिंडर अतिशय दुर्मीळ झाल्याने तीन लग्नांच्या तारखा रद्द झाल्या. काळ्या बाजारात घरगुती सिलिंडर चार हजार तर व्यावसायिक आठ हजारांपेक्षा जास्त रुपये मोजूनही मिळत नाही. पुढे देखील अनेक पूजा, लग्नकार्य व कार्यक्रम नियोजित होते. मात्र, या सर्वावर पाणी पडले आहे. काही कुटुंबे गॅसची जबाबदारी तुमची, असे ठणकावून सांगतात. मात्र, आता परिस्थिती तशी न राहिल्याने आमचा व्यवसाय संकटात सापडला आहे.- नरपत गवारिया, केटरर्स.