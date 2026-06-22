Pimpri Fruad News : ‘खात्रीच्या नोकरी’चे आमिष ठरतोय सापळा! फसवणुकीमुळे खिसा रिकामा अन् नोकरीही नाही; पैसे घेऊन संपर्क तोडण्याचे प्रकार आले समोर

पिंपरी - सरकारी नोकरी लावून देतो, महापालिका, पोलिस भरतीत खात्रीची नोकरी मिळवून देतो किंवा मोठ्या कंपनीत ओळखीने नियुक्ती करून देतो, अशी आमिषे दाखवून फसवणूक होते. अनेक जण नोकरीच्या आशेने पैसे देतात; मात्र ना नोकरी मिळते, ना दिलेले पैसे, असे संकट संबंधितांवर ओढावते. असेच प्रकार पिंपरी चिंचवडमध्येही घडल्याचे समोर आले आहे..फसवणूक कशी केली जाते?ओळखीतील व्यक्ती किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क साधला जातो.आपली वरपर्यंत ओळख आहे, अधिकाऱ्यांशी संबंध आहेत असे सांगून विश्वास संपादन केला जातो.बनावट नियुक्तीपत्र, बनावट आयडी कार्ड किंवा कागदपत्रे दाखवली जातात.टप्प्याटप्प्याने पैसे मागितले जातात.पैसे मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती संपर्क तोडते, वेळकाढूपणा करते. .कोण फसतात?बेरोजगार युवक-युवतीकमी वेळात नोकरी हवी असलेले उमेदवारसरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणारे विद्यार्थीआर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी नोकरीची घाई करणारे नागरिकनागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?नोकरी मिळवून देण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नयेत.भरती प्रक्रिया अधिकृत संकेतस्थळावरूनच तपासावी.नियुक्तीपत्र आणि कागदपत्रांची पडताळणी करावी.संशयास्पद व्यक्तींच्या आमिषांना बळी पडू नये.फसवणूक झाल्यास त्वरित पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी. .दुहेरी संकटआधीच हातात नोकरी नाही. त्यात कुठून तरी पैसे जमा करून समोरच्याला दिल्यानंतर फसवणूक होते. यामुळे नोकरीही नाही अन् खिसाही रिकामा होतो. असे झाल्यास पीडित व्यक्तीवर दुहेरी संकट ओढावते.मागील महिनाभरातील काही घटनापोलिस भरतीचा फॉर्म भरलेल्या मोशीतील एका २४ वर्षीय तरुणाला पोलिस दलात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून तीन लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक; दोघांवर गुन्हा.आयटी कंपनीत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून हिंजवडीत पाच तरुणांची सात लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूकनोकरी आणि प्रशिक्षणाचे आमिष दाखवून हिंजवडीत तरुणाची फसवणूकमहापालिकेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत एकाने सहा जणांची १६ लाख १८ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार पिंपरीत घडला. .तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून बनावट नोकरीचे प्रस्ताव दिले जातात. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन फी, व्हिसा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग चार्जेसच्या नावाखाली पैसे उकळतात. तरुणांनी पैसे पाठविण्याआधीच माहिती घ्यायला हवी.- रविकिरण नाळे, पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे, पिंपरी चिंचवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.