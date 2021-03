पुणे शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर; पाहा सविस्तर आकडेवारी

पुणे - पुणे शहरात शनिवारी (ता.२०) एकाच दिवसात तब्बल ३ हजार १११ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. हीच जिल्ह्यातील एका दिवसातील रुग्णांची संख्या साडेपाच हजारांजवळ पोचली आहे. ही नवीन रुग्णांची आकडेवारी पाहता, पुण्यात कोरोनाने अक्षरशः कहर माजविल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात एकाच दिवसात ५ हजार ४७३ नवे कोरोना रुग्ण सापडले आहेत. आजच्या एकूण रुग्णांमध्ये शहरातील सर्वाधिक रुग्णांपाठोपाठ पिंपरी चिंचवडमध्ये १ हजार ४३१, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात ६६८, नगरपालिका हद्दीत १९४ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात ६९ नवे रुग्ण सापडले आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, आज दिवसभरात २ हजार १३८ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. एकूण कोरोनामुक्तांमध्ये पुणे शहरातील १ हजार ९४, पिंपरी चिंचवडमधील ६२३, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २९०, नगरपालिका क्षेत्रातील १०९ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील २२ रुग्णांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त दिवसभरात २७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शहरातील सर्वाधिक १६ जण आहेत. तसेच पिंपरी चिंचवडमधील सात, जिल्हा परिषद व नगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येकी दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आज कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. आतापर्यंत जिल्ह्यात ९ हजार ५३७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी ४५३ जण जिल्ह्याबाहेरील आहेत. Edited By - Prashant Patil

