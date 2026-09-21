Rain Update : हिंजवडी, वाकडमध्ये रस्ते जलमय

हिंजवडी - विजेच्या कडकडाटासह पावसाने सोमवारी (ता. २१) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास हजेरी लावली. त्यामुळे हिंजवडी आयटी पार्कसह वाकड, थेरगाव, ताथवडे आणि पुनावळे परिसरातील प्रमुख रस्ते जलमय झाले. वाहनचालकांची विशेषतः दुचाकीस्वारांची तारांबळ उडाली. पावसाचे पाणी, सांडपाणी आणि रस्त्यावरील कचरा एकत्र आल्याने अनेक भागांत नागरिकांना मोठ्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागला..हिंजवडी-माण रस्त्यावरील बोडकेवाडी फाटा परिसरात गुडघाभर पाणी साचल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांना तसेच पादचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागली. औंध-रावेत बीआरटीएस मार्गावरील ताथवडे-पुनावळे शिवेवरील ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे पाण्याचा मोठा प्रवाह रस्त्यावर आला. त्यामुळे काही काळ या रस्त्यावर जणू नदीच अवतरल्याचे चित्र निर्माण झाले..जलनिस्सारणाची पोलखोलकाही तासांच्या जोरदार पावसाने जलनिस्सारण व्यवस्थेची पुन्हा एकदा पोलखोल केली. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या जलनिस्सारण वाहिन्या तुंबल्याने दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्त्यावर आले.गृहसंकुले, व्यावसायिक आस्थापना आणि आयटी कंपन्यांचा विस्तार झालेल्या वाकड, ताथवडे, पुनावळे, हिंजवडी पट्ट्यात पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची यंत्रणा अद्यापही अपुरी असल्याचे दृश्य पुन्हा समोर आले..भुयारी मार्गातही पाणीताथवडे - पुनावळे भुयारी मार्ग परिसरातील सेवा रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. तर सायंकाळी आयटीतील काही रस्त्यांवर व महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. शिव कॉलनी परिसरात हॉटेलच्या खरकट्या अन्नाचा मोठा लोंढा रस्त्यावर पसरल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली. ताथवडे चौकापासून सुमारे एक किमी अंतरापर्यंत गटाराचे दुर्गंधीयुक्त काळे पाणी वाहत होते. या पाण्यातूनच विद्यार्थी, कामगारांना वाट काढावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.