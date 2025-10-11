पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi News : हिंजवडीत नो एन्ट्री'ची कडक अंमलबजावणी; अवजड वाहनांविरोधात वाकड-हिंजवडी वाहतूक पोलीस ऍक्शन मोडवर

बंदीच्या वेळेचे उल्लंघन करून आयटीत प्रवेश करणाऱ्या ३० अवजड वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
heavy vehicles

heavy vehicles

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- बेलाजी पात्रे

हिंजवडी - बंदी आदेशाचे उल्लंघन करुन त्या वेळेत आयटीत प्रवेश करून अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या अवजड वाहनांविरोधात वाकड-हिंजवडी वाहतूक पोलीस ऍक्शन मोडवर आले आहेत.

Loading content, please wait...
police
crime
Hinjewadi
traffic Police
Action
No Entry
Heavy vehicle restrictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com