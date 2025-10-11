Hinjewadi News : हिंजवडीत नो एन्ट्री'ची कडक अंमलबजावणी; अवजड वाहनांविरोधात वाकड-हिंजवडी वाहतूक पोलीस ऍक्शन मोडवर

- बेलाजी पात्रेहिंजवडी - बंदी आदेशाचे उल्लंघन करुन त्या वेळेत आयटीत प्रवेश करून अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या अवजड वाहनांविरोधात वाकड-हिंजवडी वाहतूक पोलीस ऍक्शन मोडवर आले आहेत. .शनिवारी (ता. ११) सकाळी दहाच्या सुमारास वाकड-हिंजवडी वाहतूक विभागाने बंदीचे उल्लंघन करत आयटीत शिरकाव करण्याचा प्रयत्नात असलेल्या अवजड वाहनांवर धडक कारवाई करुन आयटीत जाण्यापासून त्यांचा अटकाव केला.बंदीच्या वेळेचे उल्लंघन करून आयटीत प्रवेश करणाऱ्या ३० अवजड वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ७७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गावर सात ठिकाणी नो एन्ट्री नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली आहे..प्रामुख्याने, भूमकर चौक परिसरात अवजड वाहनांना नो एन्ट्रीमुळे रोखण्यात आले होते. त्यामुळे, रस्त्याच्या एका बाजूला अवजड वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. आयटीतील वाहतूक कोंडी आणि अपघात रोखण्यासाठी नुकतीच नवीन वाहतूक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.आयटी पंचक्रोशीतील प्रमुख रस्त्यांवर सकाळी ८ ते १२ आणि सायंकाळी ४ ते ९ या वेळेत अवजड वाहनांना प प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत वाहन चालक-मालकांना सूचना देऊनही काही वाहन चालकांकडून सर्रासपणे नियम धाब्यावर बसविले जात होते यातूनच गेल्या वर्षभरात अनेक गंभीर अपघात झाले आहेत..यात अनेक निष्पाप जीवांचे बळी गेले आहेत. याबाबत सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठल्याने हिंजवडी आणि वाकड वाहतूक विभाग ऍक्शन मोडवर आले आहे. शनिवारी सकाळी दोन्ही विभागाकडून धडक कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली..अलीकडच्या काळात हप्तेगिरीच्या जोरावर अवजड वाहन मालकांची दंडेलशाही प्रचंड वाढली आहे. वाहननचालकांची मग्रूरी, त्यांच्याकडून वाहतूक नियमांकडे सर्रासपणे होणारे दुर्लक्ष, बेफाम आणि बेदरकार वाहन चालवण्याची पद्धत त्यामुळे सातत्याने होणारे गंभीर अपघात या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहन मालक व चालकांची सुरू केलेली मुस्कटदाबी, नो एन्ट्री बाबत धडक कारवाईचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असतानाच या कारवाईला सातत्याने धार असावी अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.