Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते

हिंजवडी - प्रसाद कुटुंब मूळचे उत्तर प्रदेशातील. काही वर्षांपूर्वी ते हिंजवडीत व्यवसायानिमित्त स्थायिक झाले. पंचरत्न चौकातील वाघिरे चाळीत भाडेतत्त्वावर राहात आहेत. चार मुलींनंतर सूरजचा जन्म झाला होता. तो सर्वांचा लाडका होता.तो नुकताच हिंजवडीतील जिल्हा परिषद शाळेत जाऊ लागला होता. देवेंद्र प्रसाद यांचा ‘रिया लॉन्ड्री अँड ड्रायक्लीनर्स’ हा व्यवसाय आहे. अतिशय कष्टातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. सोमवारी अपघातात पोटच्या गोळ्यांचा मृत्यू झाला अन् एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. .होर्डिंगमुळे वाचले प्राणबसचालक गुजर हा हिंजवडी फेज-तीन येथून आयटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन वाकडकडे निघाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून तो पुढे निघाला. त्यानंतर पदपथावरून चालणाऱ्यांना धडक दिली. त्याचवेळी होर्डिंगचा सांगाडा आडवा आल्याने ही बस थांबली. अन्यथा अतिशय वर्दळीच्या रस्त्यावर अनेकांचे जीव गेले असते. या पदपथावरील गटई व्यावसायिक प्रसंगावधान राखून बाजूला झाले..गुजरने बसमध्येच केले मद्यपानसकाळी आयटी कर्मचाऱ्यांना सोडून कंपनी आवारात थांबलेल्या नागनाथ गुजरने बसमध्येच मद्यपान केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांना कंपनीत सोडताना आणि घरी घेऊन जाताना वाहनचालकांची तपासणी कंपनी प्रशासनाकडून होत नसल्याने समोर आले.अशा कंपनी प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी धरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची हिंजवडी पोलिसांनी कार्यवाही सुरू केली आहे. अपघात झालेला परिसर रात्री उशिरापर्यंत सार्वजनिक वापरासाठी बंद (सील) केला होता. घटनास्थळी न्यायवैद्यकीय पथकाकडून (फॉरेन्सिक टीम) तपासणी सुरू होती. अपघातग्रस्त बसही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. दरम्यान, या बसची संतप्त जमावाने तोडफोड केली..रुग्णालयात हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्यपिंपळे गुरव : हिंजवडीतील अपघातानंतर जखमी आणि मृतांना सांगवीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. तेथे स्ट्रेचरवर शांतपणे पडलेले दोन्ही मुलांचे मृतदेह पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. एका बाजूला पांढऱ्या चादरीखाली पडलेली अर्चना आणि सूरज जणू गाढ झोपेत असल्यासारखे वाटत होते, तर दुसऱ्या बाजूला वडिलांच्या हातात जखमी अवस्थेतील त्यांची मुलगी प्रिया थरथरत होती.वडील गोंधळलेल्या, सुन्न अवस्थेत होते. त्यांच्या डोळ्यात एकच प्रश्न, ‘हे माझ्या मुलांबरोबर का’ एका बाजूला दोन निष्पाप मुलांचे मृतदेह, तर दुसरीकडे गंभीर जखमी मुलगी, या दोन्ही टोकाच्या भावना हाताळताना वडिलांची अवस्था पाहून आसपासचे लोकही अश्रू रोखू शकले नाहीत..नोव्हेंबर महिन्यातील अपघाताच्या घटनाहिंजवडी परिसरात नोव्हेंबरमधील गंभीर अपघात१८ नोव्हेंबर : बालेवाडीतील अपघातात अनुराग चांदमारे (वय ७, रा. नानाची चाळ, महाळुंगे) याचा मृत्यू झाला. अभिनव चांदमारे आणि बंडू वावळकर जखमी झाले. बंडू वावळकर हे अनुराग व अभिनव यांना दुचाकीवरून घेऊन जाताना महाळुंगे पोलिस चौकीजवळ टेम्पोने धडक दिली. अनुरागच्या डोक्याला मार लागल्याने मृत्यू१८ नोव्हेंबर : सूस येथील स्मशानभूमीजवळ झालेल्या अपघातात वैशाली पाखरे (वय ४४, रा. सूस) यांचा मृत्यू झाला. वैशाली या दुचाकीवरून जात असताना डंपरने त्यांना धडक दिली१९ नोव्हेंबर : पीएमपीएल बसने धडक दिल्याने अकीर शेख (वय २५) याचा मृत्यू झाला. हा अपघात वाकड येथील जगताप डेअरी पुलाखाली घडला..१९ नोव्हेंबर : वाकड येथील उत्कर्ष चौक या मार्गाने पायी जाताना अज्ञात भरधाव वाहनाने दिलेल्या धडकेत व्यंकटेश पवार यांचा मृत्यू२० नोव्हेंबर : मुंबई-बंगळूर महामार्गावर पुनावळे येथे धोकादायकरीत्या उभ्या रसायनांच्या टँकरला मागून धडकल्याने मेजो एम. एम. (वय ४२, रा. अम्ब्लुर, जि. त्रिशुल, केरळ) या ट्रकचालकाचा मृत्यू२१ नोव्हेंबर : मारुंजी रस्त्यावरील शिंदे वस्ती येथे सिमेंट मिक्सर ट्रकने धडक दिल्याने दुचाकीवरील रिदा खान या तरुणीचा मृत्यू झाला, तर विवेक ठाकूर हा तरुण जखमी२२ नोव्हेंबर : लवळे फाटा येथे भरधाव डंपरने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार वैभव मालपोटे यांचा मृत्यू .अपघात रोखण्यासाठी नोव्हेंबरमधील घडामोडी१) हिंजवडी आयटी पार्क हद्दीत अवजड वाहनांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी वाहन मालकालाच जबाबदार धरण्याचा इशारा हिंजवडी पोलिसांनी वाहनचालक मालकांना बैठकीत दिला२) सकाळी ७.३० ते ११.३० आणि सायंकाळी ५.३० ते रात्री ९.३० या वेळेत अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी; वेग मर्यादा, ब्रेक, टायर, लाइट, टायर प्रेशर यांची रोज तपासणी, नियमभंग केल्यास वाहन जप्ती व परवाना रद्दचा इशारा३) वाहन चालवताना मोबाईल वापरणे पूर्णपणे बंद, चालकाने मद्यपान किंवा कोणतीही नशा केली नसल्याची खात्री मालकाने स्वतः करावी, प्रत्येक वाहनामध्ये डॅशकॅम व केबिन कॅमेरा अनिवार्य, अशा वाहन चालकांना सूचना४) जड-अवजड वाहनांच्या वेगावर मर्यादा, वाहतूक नियमांविषयी जागरूकता आणि चालकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेण्याचे २४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत ठरले. नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाईचा पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांचा इशारा५) नाकाबंदीच्या ठिकाणी वाहनचालकांची 'ब्रेथ ॲनलायझर'द्वारे तपासणी करून जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत तीन हजार २३८ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई.अपघाताची कारणेवाहनचालकांचे अपूर्ण प्रशिक्षणवेगमर्यादा न पाळणेदृश्यमानता कमी असणेरस्त्यांवरील बेफिकीर पद्धतवाहनांची योग्य देखभाल न करणेरस्ते सुरक्षेबाबत अनास्था .सामूहिक बैठकीत जबाबदारीचे वाटपवाहतूक विभाग - अवजड वाहनांचे अपघात होणाऱ्या ठिकाणांबाबत (ब्लाइंड स्पॉट) दुचाकी चालकांमध्ये जनजागृती करणेपीएमआरडीए व वाहतूक विभाग - विनापरवाना आरएमसी प्रकल्पावर निष्कासनाची कारवाई करणेपीएमआरडीए - बांधकाम प्रकल्पामध्येच आरएमसी प्लांट उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणेआरटीओ व वाहतूक विभाग - पिंपरी चिंचवड शहरात अवजड वाहनांचा वेग प्रतितास किलोमीटर मर्यादित ठेवणेवाहतूक विभाग - अवजड वाहनांचे अपघात झाल्याच्या ठिकाणांचा नकाशा तयार करणे व पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणेआरटीओ, वाहतूक विभाग - अवजड वाहनांची फिटनेस तपासणी करणे, ओव्हरलोड वाहनांना दंड करणेवाहतूक विभाग - विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनावर कारवाई करणेआरटीओ - अवजड वाहनांच्या मालकांची बैठक घेऊन सुरक्षिततेच्या सूचना देणे .जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंतचे गंभीर अपघात२४ जानेवारी : माण येथे सिमेंट मिक्सर ट्रक उलटल्याने दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींचा चिरडून मृत्यू२ जुलै : ताथवडे येथे डंपरने दुचाकीला मागून धडक दिल्याने ३७ वर्षीय महिला गंभीर जखमी२९ जुलै : पुनावळेतील काटे वस्तीत डंपरची धडक बसून ३३ वर्षीय दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू१२ ऑगस्ट : हिंजवडी फेज २ येथे ११ वर्षीय मुलीचा डंपरखाली चिरडून मृत्यू१० ऑक्टोबर : हिंजवडी-माण रस्त्यावर पांडवनगर चौकात सिमेंट मिक्सर ट्रकखाली चिरडून ३४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू .मद्यपी चालकांमुळे धोकेवाहनावर नियंत्रण राहत नाहीवाहन अतिवेगात तसेच वेडेवाकडे चालवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले जातेस्वतःच्या तसेच इतरांच्याही जिवाचा विचार केला जात नाहीरस्त्यावर वादाचे आणि त्यातून मारामारीचे प्रकारप्राणघातक अपघाताची शक्यता वाढते. 