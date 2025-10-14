Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू

पिंपरी : खराब रस्ते, वाहतूक नियमनाचा अभाव आणि बेदरकार धावणारी अवजड वाहने या चक्रव्यूहात राजीव गांधी आयटी पार्कचा परिसर अडकला आहे. केवळ हिंजवडीच नाही; तर माण, मारुंजी, ताथवडे, पुनावळे या भागातही अशीच विदारक परिस्थिती आहे..अनेक वर्षांपासून ना रस्ते सुधारले, ना अवजड वाहनांवर कारवाई झाली. प्रशासनाच्या या अनावस्था आणि नाकर्तेपणाचे बळी मात्र या भागांतील नागरिक ठरत आहेत. या भागांत अवजड वाहनांमुळे अपघात होऊन गेल्या दहा महिन्यांत चार जणांचा बळी गेला आहे. यामुळे प्रशासनाने आता तरी ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी आयटीयन्स व नागरिक करीत आहेत..नियमावलीची गरजया घटनेनंतर हिंजवडी व परिसरात अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणले गेले आहेत. मात्र, केवळ प्रवेशासाठी निर्बंध आणून हे अपघात थांबणार नाहीत; तर अवजड वाहनांसाठी काही नियमावली करावी, अशी मागणी आयटी कर्मचारी व स्थानिक रहिवासी करत आहेत. शहरातील सर्वच भागांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांसाठी लागणाऱ्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी ट्रेलर, मिक्सर, डंपर ट्रक यासारख्या अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे, त्यांना वेळेचे निर्बंध घालण्यासोबतच अन्य नियमही लागू करावेत, अशी अपेक्षाही ते व्यक्त करत आहेत..जानेवारी २०२५ पासून झालेले अपघात२४ जानेवारी ः नियंत्रण सुटून उलटलेल्या डंपरखाली चिरडूनदोन विद्यार्थिनींचा माण येथे मृत्यू३० जुलै ः खराब रस्त्यामुळे वाहन घसरून ट्रकच्या खाली आल्यानेपुनावळे येथे व्यावसायिक महिलेचा मृत्यू१२ ऑगस्ट ः रस्त्याच्या कडेला उभ्या असणाऱ्या११ वर्षीय प्रत्युषाचा डंपरखाली चिरडून मृत्यू१० ऑक्टोबर ः कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या ब्युटिशियनचा पांडवनगर येथे मृत्यू.काय आहेत मागण्या ?रस्त्यांवरील इतर वाहनांचा अंदाज येण्यासाठी अवजड वाहनांच्या दोन्ही बाजूला तसेच मागे कॅमेरे बसविण्यात यावेतजीपीएस प्रणालीद्वारे वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यात यावेसुरक्षेसाठी आवश्यक ॲँटिकोलिजन किंवा सेन्सर या प्रणालीचा वाहनांच्या उत्पादन होतानाच समावेश असावाचालकाचे वर्तन, शिस्त यावर नजर ठेवण्यासाठी वाहनांच्या केबिनमध्ये कॅमेरे असावेतसुरक्षेच्या नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यास वाहनाचे उत्पादक, कंत्राटदार यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावीप्रवासी वाहनांप्रमाणे अवजड वाहनांनीदेखील मूलभूत सुरक्षा मानकांचे पालन केले पाहिजेवाहनांमध्ये कोणतीही सुरक्षेची मानके नसल्यास कमीत कमी क्लीनर असावा.पांडवनगर येथे झालेल्या अपघातानंतर आम्ही येथील पोलिस प्रशासनाला पत्र देऊन अवजड वाहनांची सुरक्षित वाहतूक कशी करता येईल, याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. सध्या या भागांतील विकासकामे पाहता अवजड वाहने पूर्णपणे थांबवणे अशक्य आहे. मात्र, काही सुरक्षेचे नियम पाळले; तर नागरिकांचा जीव वाचेल. ही वाहने ज्या व्यावसायिकांची आहेत. त्यांनी या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य करावे.- पवनजीत माने, आयटी कर्मचारी व अध्यक्ष, ‘एफआयटीई’.Nashik Crime : भद्रकाली पोलिसांची मोठी कारवाई! १८ गुन्हे दाखल असलेल्या तडीपार सागर कुमावतला वणी गडावरून घेतले ताब्यात.आम्ही पांडवनगर येथील रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. रस्त्यांची साफसफाई सध्या सुरू आहे. येत्यादोन दिवसांमध्ये डांबरीकरणाचे काम सुरू केले जाईल.- राजेंद्र तोतला, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसीशुक्रवारी जिथे अपघात झाला. त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी रस्त्यांच्या बाजूला असणारी अनधिकृत बांधकामे काढली. मात्र, या बांधकामांचे खांब अजूनही रस्त्यांमध्येच आहेत. रुंदीकरणाला वेळ असेल; तर खड्डे तरी बुजवायला हवे होते. मात्र, हे काम न झाल्याने येथे अपघात वाढत आहेत. अपघात झाल्यानंतर डागडुजीचे काम सुरू केले आहे.- पुष्कराज निंबाळकर, रहिवासी व आयटी कर्मचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.