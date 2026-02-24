पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro : हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो एप्रिलअखेर धावण्याची शक्यता, पण स्थानकांची कामे अपूर्णच

वाहतूक कोंडीतून आयटीयन्सची सुटका होण्याची चिन्हे.
पिंपरी - बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो सुरू करण्यास आणखी दोन महिने लागण्याची चिन्हे आहेत. ही मेट्रो मार्चमध्ये धावण्याचे नियोजन आधी करण्यात आले होते. पण, आता एप्रिलअखेरचे नियोजन करण्यात आले आहे.

