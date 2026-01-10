Pimpri News : भारतीय तरुणाला कंबोडियात बनवले ‘सायबर स्लेव्ह’; तब्बल चार महिने खोलीत डांबले

पिंपरी - सोशल मीडियावर अालेल्या जादा पगाराच्या नोकरीच्या जाहिरातीला बळी पडून कंबोडियात एक तरुण नोकरीसाठी गेला. तेथे त्याला ‘सायबर स्लेव्ह’ बनविले गेल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. बेकायदा काम करण्यास नकार दिल्याने अमानुष अत्याचार करून त्याला चार महिने एका खोलीत डांबून ठेवले गेले. काहीही झाले तरी हे काम करणार नाही, यावर ठाम राहिल्याने त्याला सोडून देण्यात आले..दरम्यान, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी फसवणुकीच्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ताब्यात घेतले असता तरुणाने ‘आपबिती’ सांगितली. त्याला महिना एक लाख रुपयांच्या नोकरीचे आमिष दाखविण्यात आले. मुंबईतील भेटीनंतर एजंटमार्फत त्याला कंबोडियात पाठविण्यात आले..तेथे जाताच त्याला चिनी नागरिकांच्या ताब्यात दिले गेले. सुरवातीला डेटा एन्ट्रीचे काम असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात संशयास्पद डिजिटल व्यवहाराचे काम करण्यास त्याला भाग पाडले गेले. ते बेकायदा असल्याने तरुणाने नकार दिला..यानंतर ‘तीन लाख रुपये भरले तरच इथून सोडू, अन्यथा आम्ही सांगतो तेच काम करावे लागेल,’ असे चिनी नागरिकांनी त्याला धमकावले. अत्याचार करून पासपोर्ट ताब्यात घेतला गेला. इतरांशी संपर्क साधण्यास बंदी होती. अखेरीस, तो कोणतेही काम करत नसल्याचे लक्षात आल्याने त्याला सोडून देण्यात आले..‘सायबर स्लेव्ह’ म्हणजे काय?सायबर स्लेव्ह म्हणजे अशी आधुनिक गुलामगिरी जिथे लोकांना फसव्या नोकरीच्या संधीचे आमिष दाखवून परदेशात किंवा इतर ठिकाणी नेले जाते. त्यांना इंटरनेट, फोन किंवा मेसेजिंगद्वारे ऑनलाइन फसवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. तिथे धमक्या, मारहाण आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे ते बेकायदेशीर ऑनलाइन गुन्ह्यांमध्ये अडकून पडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.