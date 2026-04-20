MPSC Exam : तीन मित्रांची प्रेरणादायी यशोगाथा; एका छोट्याशा खोलीतून तिघांची ‘क्लास वन’कडे झेप

- बेलाजी पात्रेवाकड - मोठी स्वप्नं पाहण्यासाठी मोठी साधने लागत नाहीत. हवी असते ती फक्त जिद्द, शिस्त आणि योग्य संगत. हेच तीन मित्रांच्या संघर्षमय कहाणीतून सिद्ध होते. वाकड, थेरगावच्या स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिकेत झालेल्या ओळखीने पुढे एकमेकांच्या संघर्षाच्या आणि यशाचे साक्षीदार बनविले. पुण्यातील एका छोट्याशा खोलीत राहून एकत्र अभ्यास करणाऱ्या याच मित्रांनी राज्य लोकसेवा परीक्षेत (एमपीएससी) घवघवीत यश मिळवत सहाय्यक राज्यकर आयुक्त या प्रथम श्रेणीच्या पदावर झेप घेतली..राष्ट्रीय नागरी सेवा दिन (२१ एप्रिल) म्हणजे केवळ प्रशासकीय सेवेचा गौरव नव्हे, तर लोकाभिमुख प्रशासन, कर्तव्यनिष्ठा आणि अखंड समर्पण यांचा स्मरणदिन. याच सेवेत दाखल होण्यासाठी शिवानंद तुपकरी (मूळ रा.हदगाव, नांदेड), राजेश इंदोरे (मूळ रा. चांडोली खुर्द, आंबेगाव, पुणे) आणि रोहित कोतकर (आनंदवन सोसायटी, थेरगाव) यांनी संघर्षमय काळ व्यतीत केला. पिंपरी चिंचवड आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत मर्यादित साधनसामग्रीत, अनेक अपयशांना सामोरे जातही त्यांनी स्वतःला खचू दिले नाही. एकमेकांना आधार देत त्यांनी आपले स्वप्न जिवंत ठेवले..तुपकरी यांनी 'यूपीएससी'च्या चार मुलाखती दिल्या. अनेक अडचणींना सामोरे गेले. तरीही हार मानली नाही. तलाठी म्हणून काम करतानाच त्यांनी अभ्यास सुरू ठेवत अखेर राज्यात २० वा क्रमांक मिळविला. इंदोरे यांनी आठ मुख्य परीक्षा, पाच मुलाखती, अनेक वेळा अपयश पाहिले. न ढळणाऱ्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी यंदा ४३ वे स्थान पटकाविले. कोतकर यांनी आयटी क्षेत्रातील स्थिर नोकरी सोडून लोकसेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतला. सातत्यपूर्ण अभ्यासातून ते आधीच 'क्लास वन' अधिकारी झाले आणि मित्रांसाठी प्रेरणास्थान ठरले..आम्ही यशाचे सर्व श्रेय जन्मदात्या आई-वडिलांना व मार्गदर्शक डॉ. संकल्प देशमुख यांना देतो. त्यांनी नियोजनबद्ध अभ्यास करुन घेत सतत प्रेरणा देत यशाचा मार्ग दाखवला. मी सध्या मुंबईच्या माझगाव येथील जीएसटी भवन येथे परिवीक्षाधीन कालावधीमध्ये सहायक राज्यकर आयुक्त या पदावर कार्यरत आहे. शिवानंद व राजेश हे दोघेही लवकरच यशदा, पुणे येथे प्रशिक्षणाला सुरुवात करणार आहेत.- रोहित कोतकर, सहायक राज्यकर आयुक्त (परिवीक्षाधीन).