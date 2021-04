कारवाई करायला गेलेल्या पोलिसांना निगडीत शिवीगाळ; सहा जणांना अटक

निगडी : घरात दारूसाठा केल्याने निगडी पोलिस कारवाईसाठी गेले असता, पोलिसांसोबत हुज्जत घालत पोलिसाचा शर्ट पकडून शिवीगाळ केली. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. ही घटना निगडीतील प्राधिकरण येथे घडली. करण भरत सोनार (वय २३), अर्जुन भरत सोनार (वय २०), दिपेश भरत सोनार (वय १९), भरत अमर सोनार (वय ४५), मनीषा भरत सोनार (वय २२), गीता भरत सोनार (वय ४०, सर्व रा. पीएफ कार्यालयाशेजारी, प्राधिकरण, निगडी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. - देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पोलिस हवालदार सतीश ढोले यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपींनी त्यांच्या घरात विक्रीसाठी बेकायदेशीरपणे दारूसाठा केला होता. याबाबत माहिती मिळाल्याने निगडी पोलिसांचे पथक बुधवारी (ता. ७) सायंकाळी आरोपींच्या घरी गेले. पोलिसांनी ९७ हजार १४५ रुपये किमतीच्या ५१८ विदेशी दारू व बिअरच्या बाटल्या जप्त केल्या. यावेळी पोलिसांनी कारवाई करू नये म्हणून आरोपी करण याने हवालदार ढोले यांचा शर्ट पकडला, तर इतर आरोपींनी पोलिसांना शिवीगाळ व दमदाटी केली. आरडाओरडा करून गोंधळ घालत पोलिसांसोबत झटापटी करून सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला.

Web Title: Insulting the police who went to take action Six arrested