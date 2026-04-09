PCMC News : लुडबुड्या ‘पतीं’चा काढता पाय! ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर महापालिकेत नगरसेविकांच्या पतींनी येणे टाळले

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेत काही नगरसेविकांच्या पतींची ढवळाढवळ वाढली आहे. अनेकदा अधिकाऱ्यांना दमबाजीही केली जाते. यावर प्रकाश टाकणारे 'नगरसेविकांच्या पतींची अतिलुडबूड' असे वृत्त 'सकाळ'ने बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्ध केले. त्यामुळे स्थायी समिती सभा असूनही सदस्यांसह अन्य नगरसेविकांच्या 'पतीं'नी येण्याचे टाळले..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती, नगरपरिषदांसह महापालिकांचाही समावेश आहे. आरक्षणानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत १२८ पैकी ६४ नगरसेविका आहेत. त्यातील मोजक्या नगरसेविका वगळता अनेकांचे पतीही महापालिकेत येतात.विषय समित्या बैठकी असो वा पक्षीय बैठका, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया असो वा नियोजन पूर्व बैठकांमध्ये पतींची ढवळाढवळ वाढल्याचे दिसून आले. या महोदयांकडून अनेकदा अधिकाऱ्यांनाही दमबाजी केली जाते. त्याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'ने बुधवारी प्रसिद्ध केले. बुधवारीच स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक दुपारी अडीच वाजता होती. त्यापूर्वी पूर्व नियोजनासाठी बैठक झाली. या दोन्ही बैठकींमध्ये केवळ सदस्यच उपस्थित होते..आढावा बैठकीतही उपस्थितीपाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आदी विविध प्रश्नांसंदर्भात खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्यासमवेत सोमवारी आढावा बैठक घेतली होती. त्यासही काही नगरसेविकांच्या पतींनी हजेरी लावून विविध कामांबाबत प्रश्न विचारले. त्यामुळे नगरसेविकांची ओळख कशी होणार? निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कसा वाढेल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..'सकाळ' वृत्ताची चर्चास्थायी समिती सभेच्या दिवशी अन्य अन्य दिवसांपेक्षा राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ठेकेदारांची वर्दळ अधिक असते. यात नगरसेविकांच्या पतींचाही समावेश असतो. परंतु, स्थायी समिती सभा असूनही बुधवारी तुलनेने गर्दी कमी होती. मात्र, त्यांच्या 'सकाळ'च्या वृत्ताचीच चर्चा होती..'रील्स'वर भरमहापालिकेत असो वा प्रभागांमध्ये कामानिमित्त फिरताना बहुतांश नगरसेविकांचे पती सोबत असतात. शिवाय, त्याचे चित्रीकरण करून तयार केलेले 'रील्स' सोशल मीडियावर टाकले जातात. संपर्क कार्यालयांसह प्रभागांतही पती उपस्थित असतात. त्यामुळे 'आपणच कारभारी' असल्याचे त्यांच्याद्वारे सर्वसामान्यांवर बिंबवले जाते..'स्क्रिप्ट' वाचनमहापालिकेच्या विषय समित्या असो की, सर्वसाधारण सभा, अथवा एखाद्या अधिकाऱ्याशी बोलणे, त्याविषयी लिखित मजकुराचा कागद काही नगरसेविकांकडे असतो. मजकूर जशाचा तसा वाचून दाखवला जातो. त्यात नेत्यांच्या नावांचाही उल्लेख असतो. त्यामुळे स्वतःच्या विचारांऐवजी केवळ 'स्क्रिप्ट' वाचन केले जाते का? असा प्रश्न पडतो..महापालिकेत घडणाऱ्या घटनांवर लिहून 'सकाळ'ने प्रकाश टाकला आहे. नगरसेविका आणि त्यांचे पती यावर लिहिणे महत्त्वाचे होते. अतिशय सत्य परिस्थिती आहे.- शुभम चौधरी, आकुर्डी'सकाळ'मध्ये 'नगरसेविकांच्या पतींची अतिलुडबूड' असे वृत्त अतिशय रास्त आहे. यावर परखड लिखाण गरजेचे होते. 'सकाळ'ने निर्भीडपणे वास्तव मांडल्याने मानाचा मुजरा.- सुदाम कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघमहिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार आहे. मात्र, काही महिला दबावाखाली कामे करतात. त्याचे सत्य 'सकाळ'ने मांडले. खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो.- विजय निकाळजे, ज्येष्ठ नागरिक, प्राधिकरण.