पिंपरी - मेट्रोची कामे, नाल्यांच्या अर्धवट कामांचा राडारोडा अन् रस्त्यांवरील खड्डे यामुळे यंदाही आयटीयन्सची वाट बिकट झाली आहे. गतवर्षी पावसाळ्यात मुख्यमंत्री कार्यालयापासून विभागीय आयुक्तांसह सर्व विभाग कामाला लागले. मात्र, वर्षभरानंतरही अनेक कामे अपूर्णच राहिली आहेत. विशेष म्हणजे पावसाळा महिनाभर उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे वेळ मिळूनही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे..हिंजवडीतील आयटी पार्क अर्थात फेज एक ते तीन परिसरातील रस्त्यांची गुरुवारी (ता. २) ‘सकाळ’ने पाहणी केली. त्यात अनेक कामे अर्धवट असल्याचे आणि गेल्या वर्षीप्रमाणेच रस्त्यांची काही ठिकाणी बिकट अवस्था असल्याचे दिसून आले. त्यामध्ये मेट्रो स्थानकाखालील राडारोडा, रस्त्यालगत नाल्यांचे काम अपूर्ण, गटारांची तुटलेली झाकणे, रस्त्यांवर राडारोड्याची माती, पाणी निचरा होण्याची ठिकाणे आणि पेव्हिंग ब्लॉकचे अपूर्ण काम अशा समस्यांचा समावेश आहे..मेट्रोच्या कामाची भरमेट्रो मार्गाचा पहिला टप्पा १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याबाबत पीएमआरडीए आयुक्तांच्या सूचना आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वीची कामे सुरू असतानाच मेट्रोची कामेदेखील उरकण्याची घाई दिसून आली. अनेक कामे मेट्रोशी संलग्न असल्याने नाल्यांची कामे अर्धवट सोडून मेट्रोची कामे उरकण्यात येत आहेत.हिंजवडी आयटी पार्कफेज १ ते फेज ३ : ६८३ हेक्टरकंपन्यांची संख्या : २३४कर्मचारी संख्या (अंदाजे) : ४ लाख ५० हजाररस्ते : २८. ८४ किमीपाणीपुरवठा : २४ एमएलडी .काय आढळले...?रस्ते सुस्थितीत. पण, मेट्रो व नाल्यांच्या कामांमुळे दुतर्फा राडारोडामेगा पोलिस सर्कल, डोलहर कंपनी, मेट्रो स्थानक, इन्फोसिस सर्कलसह अनेक ठिकाणी कामे अपूर्णनाल्यांची कामे अपूर्ण, भर पावसातच खोदाई, संरक्षण भिंतीचा अभावकाही ठिकाणी खड्डे अर्धवट बुजवलेले, राडारोडा पडून पावसामुळे माती रस्त्यांवरकाय केले ?तीन नाल्यांचे रुंदीकरणपावसाळ्यापूर्व नाल्यांची देखभालरस्त्यांची डागडुजीमाण ग्रामपंचायतीला साहित्य पुरविलेमेट्रोच्या कामानंतर रस्ते पूर्ववत .रस्त्याची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. आयटी पार्क परिसरात रस्त्यावर पाणी साचू नये यासाठी पाहणी सुरू आहे. त्यात औद्योगिक क्षेत्रात कोठेही पाणी साचलेले आढळून आलेले नाही. यावर्षी आयटी परिसरात पाणी साचणार नाही.- राजेंद्र तोतला, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसीनाल्यांची सफाई केली आहे. काही नाल्यांचे रुंदीकरण केले आहे. उर्वरित कामे पूर्ण झाली आहेत. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तैनात आहे. त्याद्वारे नियमित पाहणी केली जात आहे.- वसंत नाईक, कार्यकारी अभियंता, पीएमआरडीएभर पावसात कामे सुरू असल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडते. त्यात ट्रॅक्टर, ट्रकच्या चाकाला लागलेली माती रस्त्यावर आल्याने रस्ता निसरडा होतो. त्यामुळे अपघात होतात.- संजोग वाघ, आयटीयन्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.