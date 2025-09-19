Metro : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा सुरू करा; आयटीयन्सची पीएमआरडीएकडे मागणी

पिंपरी - हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा अशी मागणी आयटी कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केलेली आहे. हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या फोरम फॉर आयटी एम्प्लाईज या संघटनेने पत्राव्दारे पीएमआरडीएकडे ही मागणी केली आहे..हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गिकेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ही मार्गिका कार्यान्वित होण्यास मार्च २०२६ पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. मात्र, सध्या हिंजवडी आयटी पार्कमधील रस्ते व वाहतूक कोंडीची परिस्थिती पाहता हिंजवडी ते बाणेर हा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा असा सूर सध्या आयटीयन्समधून उमटत आहे..वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी तोडगासध्या हिंजवडीतील आयटी पार्क सोबतच बाणेर येथे देखील विविध आयटी कंपन्यांनी आपली कार्यालये सुरू केली आहेत. या कंपन्यांमध्ये १.५ ते २ लाख आयटी कर्मचारी काम करतात. यातील अनेकजण हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी या भागात राहतात..दुसरीकडे बाणेर-बालेवाडी या भागातील मोठ-मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणारे लाखो आयटीयन्स हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क मधील विविध कंपन्यांमध्ये रोज कामानिमित्त प्रवास करतात. तसेच हिंजवडीत राहणारेही अनेक कर्मचारी बाणेरच्या आयटी कंपन्यांमध्ये रोज ये-जा करतात.मात्र, येथील खराब रस्ते, पावसामुळे होणारी सततची वाहतूक कोंडी यामुळे कामाच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी आयटी कर्मचाऱ्यांना दररोज अनेक तास वाया जातात. हिंजवडीतील सततची वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मेट्रो-३ मार्गिका टप्प्या टप्प्याने सुरू करावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..माण ते बालेवाडी चाचणी पूर्णतीन आठवड्यांपूर्वी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर मेट्रो प्रशासनाने माण ते म्हाळुंगे -बालेवाडी या बारा किलोमीटरच्या टप्प्याची यशस्वी चाचणी केली होती. या चाचणीमुळे मेट्रो पहिल्यांदाच हिंजवडीच्या बाहेर धावली. हा टप्पा जवळपास १२ किलोमीटरचा आहे. हा टप्पा कार्यान्वित झाल्यास हिंजवडी, माण सह बाणेर, बालेवाडी, वाकड व परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..हिंजवडी ते बाणेरपर्यंतचा मेट्रो टप्पा दिवाळी पर्यंत कार्यान्वित केल्यास लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या भागात प्रवास करणाऱ्या आयटी अभियंत्याचे कामाचे तास यामुळे वाचणार आहेत. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी व नाताळची भेट म्हणून हा टप्पा कार्यान्वित करावा अशी आम्ही पीएमआरडीएला विनंती केली आहे.’- पवनजीत माने, अध्यक्ष, फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.