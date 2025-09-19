पिंपरी-चिंचवड

Metro : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा सुरू करा; आयटीयन्सची पीएमआरडीएकडे मागणी

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा अशी मागणी आयटी कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केलेली आहे.
pune metro
pune metrosakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा अशी मागणी आयटी कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केलेली आहे. हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या फोरम फॉर आयटी एम्प्लाईज या संघटनेने पत्राव्दारे पीएमआरडीएकडे ही मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
Hinjewadi
PMRDA
Metro
Baner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com