Pune Traffic Jam: रक्षक चौकात कोंडीचा कहर; भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरू, काही मिनिटांचा प्रवास होतोय तासाचा!

Infrastructure Project: जुनी सांगवी रक्षक चौकावरील भुयारी सबवे व उड्डाणपुलाच्या कामामुळे नागरिक आणि वाहनचालक तासन् तास वाहतूक कोंडीला सामोरे जात आहेत. सकाळ-संध्याकाळ प्रवास करताना प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
जुनी सांगवी : रक्षक चौक मुख्य रस्त्यावरील भुयारी सबवे, उड्डाणपुलाचे संथगतीने सुरू असलेले खोदकाम, अरुंद झालेला रस्ता, चौकात एकत्र येणारी वाहने, पिंपळे निलख रस्ता यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून येथे वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे.

