Kalbhor Nagar : काळभोरनगरमधील सूर्योदय कॉम्प्लेक्स परिसरात दोन वर्षांपासून सिमेंटचा धुरळा आणि रासायनिक दुर्गंधीचा त्रास; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

चिंचवड : गेल्या दोन वर्षांपासून सिमेंट प्लांटमधील सिमेंटचा धुरळा आणि उघड्या नाल्यातून येणाऱ्या तीव्र रासायनिक दुर्गंधीमुळे काळभोरनगर येथील सूर्योदय कॉम्प्लेक्स परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. वारंवार तक्रारी आणि पाठपुरावा करूनही महापालिका प्रशासन तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..मध्यरात्री किंवा पहाटेच्या सुमारास अवघ्या १५ ते २० मिनिटांसाठी येणारा हा वास इतका तीव्र असतो की नागरिकांना श्वास घेणेही कठीण होते. खोकला, डोळ्यांची जळजळ, चक्कर येणे अशा त्रासांना सामोरे जावे लागत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात रहिवाशांनी स्वतः नाल्यातील पाण्याचे नमुने गोळा करून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाकडे दिले होते. मात्र, त्याच्या प्रयोगशाळा तपासणीचा अहवाल अद्याप नागरिकांना कळविण्यात आलेला नाही..काळभोरनगर येथील रहिवासी स्मिता कुऱ्हाडे म्हणाल्या,‘‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून सूर्योदय कॉम्प्लेक्ससह संपूर्ण काळभोरनगर परिसरातील नागरिकांना कंपन्यांच्या रासायनिक दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेकडे सहा ते सात वेळा तक्रारी तसेच आयुक्तांकडे निवेदन करूनही ठोस कारवाई झालेली नाही.’’.काळभोरनगर परिसरात सहा ते सात महिन्यांपूर्वी मी स्वतः पथकासह पाहणी केली होती. त्यावेळी नाल्यात रासायनिक सांडपाणी मिसळत असल्याचे आढळून आले नव्हते. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आमचे कर्मचारी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन तपासणी करतील. नाल्यात रसायनमिश्रित पाणी नेमके कोणत्या ठिकाणाहून आणि कोणत्या स्रोतामधून येते, शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. - पंकज देंडे, उपअभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका.नागरिकांकडून वारंवार ई-मेल व तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आमच्या अधिकाऱ्यांनी स्वस्तिक सिमेंट कंपनीला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली होती. मात्र, त्यावेळी कंपनीतून रासायनिक प्रदूषण होत असल्याचे आढळले नाही. रासायनिक सांडपाणी नेमके कुठून येते, याची तपासणी करण्याची सूचना आम्ही महापालिकेच्या पर्यावरण विभागालाही केली आहे. आम्ही पाहणीसाठी जातो. त्यावेळी दुर्गंधी जाणवत नसल्याने प्रत्यक्ष स्रोत शोधण्यात अडचण येत आहे. कर्मचारी उपलब्ध झाल्यानंतर आमचे पथक पुन्हा पाहणी करेल. तसेच महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून या प्रकरणाची माहिती घेण्यात येईल. - मंचक जाधव, उपप्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.आमच्या कंपनीतून कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक सांडपाणी बाहेर सोडले जात नाही. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आम्ही अत्याधुनिक उपकरणे बसविली आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा पाहणी केली असून, नियमांचे पालन होत असल्याने मंडळाकडून आवश्यक परवानगीही मिळाली आहे. संबंधित उघड्या नाल्यात अन्य कंपन्यांचेही सांडपाणी येत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ आमच्या कंपनीकडे बोट न दाखवता नाल्याला जोडलेल्या सर्व कंपन्यांची सखोल तपासणी करावी. - विलास कुलकर्णी, प्रकल्प प्रमुख, स्वस्तिक सिमेंट, चिंचवड एमआयडीसीनागरिकांचे म्हणणे...मध्यरात्री रहिवाशांच्या उपस्थितीत अचानक तपासणी करावीप्रयोगशाळा अहवाल, पाहणीचा पंचनामा द्यावादोषी आस्थापनांवर कठोर कारवाई करावी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.