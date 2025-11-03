पिंपरी-चिंचवड

Maha E-Seva Centers : ऑनलाइन दाखल्यांच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट; जास्त पैसे घेऊनही ४५ दिवसांची प्रतीक्षा

Exploitation at Maha E-Seva Centers : काळेवाडी आणि रहाटणी परिसरात अनेक महा ई-सेवा केंद्र चालक शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने अवाचेसव्वा शुल्क आकारून 'मेवा खात' आहेत; फॉर्म भरणे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील नागरिकांच्या अज्ञानाचा (विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचा) फायदा घेत त्यांची आर्थिक लूट करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
संदीप सोनार

काळेवाडी : काळेवाडी, रहाटणी परिसरात शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक महा ई-सेवा चालकांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कापोटी अवाचेसव्वा पैसे घेतले जातात. सेवेच्या नावाखाली केंद्र चालक मेवा खात आहेत. या उलट जादा पैसे मोजूनही नागरिकांना दाखल्यासाठी शासकीय नियमांनुसारच १५ ते ४५ दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते.

