Pune District: कार्ला ऐतिहासिक तळ्याचा ‘कायापालट’; कार्ला ऐतिहासिक तळ्याचा ‘कायापालट’

लोणावळा: ऐतिहासिक वारसा आणि निसर्गरम्य परिसर लाभलेल्या कार्ला गावाच्या वैभवात आता आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. येथील ऐतिहासिक तळ्याच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, गाळ काढणे आणि खोलीकरणामुळे या तळ्याला लवकरच गतवैभव प्राप्त होणार आहे. ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांच्या 'लोकसहभागातून गाव विकास' या जिद्दीतून हे स्वप्न साकार होत आहे..पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगागेल्या अनेक वर्षांपासून या तळ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने पाणीसाठवण क्षमता घटली होती. खोलीकरणामुळे तळ्याची क्षमता पटीने वाढणार असून, पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात अडवले जाईल. सध्या ट्रॅक्टर, जेसीबी आणि पोकलेनच्या साहाय्याने अहोरात्र काम सुरू असून, पाण्याच्या स्रोत मोकळे करण्याबरोबर साचलेला गाळ ट्रॅक्टरद्वारे बाहेर काढला जात आहे..तलावात पाणी साठल्याने परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांच्या (बोअरवेल) पाणीपातळीत मोठी वाढ होणार आहे. ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासोबतच परिसरातील जैवविविधता टिकविण्यास मदत होईल. केवळ पाणी साठवणे हाच या प्रकल्पाचा उद्देश नसून, भविष्यात या ठिकाणी पर्यटन केंद्र विकसित करण्याचे ग्रामपंचायतीचे नियोजन आहे. जॉगिंग ट्रॅक, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी बोटिंग सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सरपंच उज्वला गायकवाड म्हणाल्या..ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नागरिकांच्या एकजुटीमुळे हे अशक्य काम शक्य होत आहे. हे केवळ तळ्याचे काम नसून गावाच्या भविष्यातील समृद्धीची पायाभरणी आहे.''- उज्ज्वला गायकवाड, सरपंच, कार्ला"ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या तळ्याचे जतन होऊन पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे. पर्यटन वाढल्याने स्थानिक तरुणांना व्यवसायाची नवी संधी उपलब्ध होईल.''- दीपाली हुलावळे, सदस्या, पुणे जिल्हा परिषद.