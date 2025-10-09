पिंपरी-चिंचवड

Wakad Traffic : पुनावळे, ताथवडे, वाकडची कोंडी कधी फुटणार? एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प दोन वर्षांपासून लाल फितीत

PCMC News : कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील ताथवडे, पुनावळे, वाकड येथील अरुंद भुयारी मार्गांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठीचा किवळे-नऱ्हे एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून वाहतूक मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याने नागरिकांचा त्रास वाढला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अश्‍विनी पवार

पिंपरी : कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील ताथवडे आणि पुनावळे येथे अरुंद भुयारी मार्गांमुळे वाहतूक कोंडीचे होते. वाकड, भूमकर चौक येथील भुयारी मार्गही अपुरे पडत असल्याने कोंडी फोडण्यासाठी किवळे जंक्शन- नऱ्हे अशा एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर वाहतूक मंत्रालयाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आणखी काही वर्षे तरी पुनावळे - ताथवडे - वाकड येथील कोंडी फुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Pimpri Chinchwad
PCMC
wakad
Pimpri Chinchwad Corporation
traffic congestion solutions

