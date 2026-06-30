पिंपरी-चिंचवड

Property Tax : कर सवलतीची आजच संधी; मिळकतकर थकबाकीदारांवर उद्यापासून जप्तीची कारवाई

पिंपरी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने मिळकत कर सवलतीसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.
Property Tax

Property Tax

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने मिळकत कर सवलतीसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांचा लाभ घेण्यासाठी मंगळवार (ता. ३०) शेवटचा दिवस आहे. बुधवारपासून (ता. १) थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

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