पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : प्रभारींवर महापालिका शाळांचा भार; पिंपरीत तब्बल ३० ठिकाणी मुख्याध्यापकाविनाच कारभार

Pimpri Schools : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १०५ शाळांपैकी सुमारे ३० शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नसल्याने शिक्षकांना शैक्षणिक व प्रशासकीय कामे एकाच वेळी सांभाळावी लागत असून याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर बसतो आहे.
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नती स्वीकारत नसल्याने सुमारे ३० शाळा मुख्याध्यापकाविनाच चालत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे येथील शिक्षकांनी अशैक्षणिक कामे करायची, शिकवायचे अन् व्यवस्थापनही पाहायचे, अशी तारेवरची कसरत सुरू आहे.

