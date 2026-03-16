Anomaly Scan : गर्भवतींना ‘अनॉमली स्कॅन’ तपासणी बंधनकारक; अर्भकांचा मृत्यूदर कमी करण्याचा उद्देश

पिंपळे गुरव - नवजात अर्भकांचा मृत्यूदर कमी करुन गर्भातील बाळाची वाढ योग्य पद्धतीने होत आहे अथवा नाही? तसेच कोणते जन्मजात दोष आहे का ? हे जाणून त्यावर उपाय योजना करण्याच्यादृष्टीने गर्भवतींना 'अनॉमली स्कॅन' ही वैद्यकीय तपासणी करणे आता बंधनकारक केली आहे..गर्भधारणेदरम्यान आई आणि गर्भातील बाळाच्या आरोग्याची खात्री करण्यासाठी 'अनॉमली स्कॅन' ही महत्त्वाची वैद्यकीय तपासणी मानली जाते. यापूर्वी प्रत्येक गर्भवती महिलांनी योग्य वेळी 'अनॉमली स्कॅन' करून घेण्याची स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून शिफारस केली जात असे. मात्र आता ही तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सांगवीत सोय होणार'वायसीएम', जिजामाता रुग्णालयांत ही सुविधा आहे. त्यामुळे सध्या गर्भवतींना तेथे तपासणीसाठी पाठविले जाते. या तपासणीला एक ते दीड तास जातात. सांगवीतील इंदिरा गांधी रुग्णालयात सुविधा बसविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, अन्य रुग्णालयांत अद्याप सुविधा नाही..कसली तपासणी?मेंदूचा विकास, पाठीचा कणा, हृदयाची रचना, वॉल्व आणि रक्तप्रवाहबाळाचे ओठ किंवा टाळू फाटलेले आहेत अथवा नाहीतमूत्रपिंड योग्य ठिकाणी आणि योग्य आकारात आहेत का ?आतडी, पोट, यकृत यांची रचना, हाता-पायांची वाढ आणि त्यांची लांबीबाळाच्या हाडांची वाढ, अपरा (प्लॅसेंटा) योग्य ठिकाणी आहे अथवा नाहीगर्भातील पाण्याचे प्रमाण योग्य आहे का? .फायदे काय?आई व बाळाचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदतबाळाच्या अनेक जन्मजात समस्या लवकर ओळखता येतातगर्भावस्थेतच योग्य उपचार किंवा वैद्यकीय निर्णय घेणे शक्यगंभीर समस्या वेळेवर समजल्यास वैद्यकीय उपाययोजना करणे शक्यबाळाच्या आरोग्याबाबत अचूक माहिती मिळून संभाव्य धोके टाळणे .'अनॉमली स्कॅन' म्हणजे काय ?गर्भधारणेच्या १८ ते २२ आठवड्यांदरम्यान चाचणी केली जातेबाळाच्या अवयवांची सविस्तर तपासणी करणारी विशेष सोनोग्राफीया चाचणीला लेव्हल-२ सोनोग्राफी असेही संबोधले जाते .'अनॉमली स्कॅन' सोनोग्राफी करणे हे बंधनकारक आहे. गरोदर मातांनी ही सोनोग्राफी अवश्य करून घ्यावी. या सोनोग्राफीसाठी जवळपास १ तास वेळ लागतो. तरीही ही सोनोग्राफी करणे खूप गरजेचे आहे.- लक्ष्मण गोफणे, वैद्यकीय अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.बाळाची वाढ योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी 'अनॉमली स्कॅन' ही लेवल-टू सोनोग्राफी केली जाते. 'अनॉमली स्कॅन' अत्यंत महत्त्वाची तपासणी आहे. यामुळे गर्भातील बाळाची वाढ व्यवस्थित होत आहे का किंवा काही जन्मजात त्रुटी आहेत का ?, हे लवकर ओळखता येते. त्यानुसार डॉक्टरांकडून बाळाच्या आई-वडिलांना योग्य मार्गदर्शन आणि सल्ला देता येतो.- डॉ. तृप्ती सागळे, वैद्यकीय अधिकारी, सांगवी मंडल.