Pimpri Chinchwad News : आरटीई टाळण्यासाठी मिळवला 'अल्पसंख्याक' दर्जा; सामान्य मुलांचे प्रवेश धोक्यात, शिक्षण क्षेत्रातील धक्कादायक प्रकार

Pimpri Chinchwad school admissions : पिंपरी-चिंचवडमधील नऊ नामांकित इंग्रजी शाळांनी नियमांना बगल देत लाभासाठी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्याने खळबळ उडाली असून, आरटीई प्रवेशापासून सामान्य विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या शाळांच्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांची आता चौकशी होणार आहे.
पिंपरी : आरक्षणाचे नियम आणि सरकारी बंधनांमधून सवलती मिळत असल्याने शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा महत्त्वाचा आहे. याचाच गैरफायदा घेत पिंपरी चिंचवड शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नऊ नामांकित शिक्षण संस्था चालकांनी यावर्षी ‘भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला आहे. अशा शाळांमध्ये किती टक्के मारवाडी, कन्नड, कोकणी, उर्दू भाषा शिकविण्यात येतात, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे.

