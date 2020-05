CoronaVirus : पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढले आणखीन रुग्ण; आता रुग्णांची संख्या झाली...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी, पिंपळे गुरव व चिंचवड भागातील सात जणांना, तर पुण्यातील एका महिलेला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे बुधवारी (ता. 6) एनआयव्हीकडून आलेल्या अहवालावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे आजपर्यंत शहरातील रुग्णालयात दाखल पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 145 झाली आहे. तर, शहरातील रहिवासी मात्र शहराबाहेर उपचार घेणाऱ्यांची संख्या सात आहे. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 152 झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेच्या वायसीएम आणि भोसरी रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आजपर्यंत शहरातील 60 आणि बाहेरील दोन, असे 62 जण कोरोनामुक्त झाले असून आजपर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात पुण्यातील तिघांचा समावेश आहे. मंगळवारी (ता. 5) रात्री मृत्यू झालेली महिला पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरातील आहे. आज पॉझिटिव्ह आलेल्यांमध्ये सहा पुरुष आणि दोन महिला आहेत. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा असे आहेत रुग्ण - आजपर्यंत पॉझिटिव्ह : 145 - आज शहरातील पॉझिटिव्ह : 7 - आज शहराबाहेरील पॉझिटिव्ह : 1 - शहराबाहेरील एकूण दाखल : 10 - आजपर्यंत शहरातील मृत्यू : 3 - आजपर्यंत शहराबाहेरील मृत्यू : 3 - आज रुग्णालयात उपचार घेणारे : 71 - आजपर्यंत बरे झालेले : 60 - आजपर्यंत शहराबाहेरील बरे झालेले : 2 - शहरातील रहिवासी मात्र शहराबाहेर उपचार घेणारे : 8

