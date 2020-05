Video : स्वत:च्या कामगारांना वेतन दिलेच; पण दुसऱ्या कामगारांच्याही चुली पेटविल्या

पिंपरी : उद्योग क्षेत्र अडचणीमधून जात असताना कुदळवाडी येथील एका लघुउद्योजकाने स्वतःच्या २० कामगारांना एप्रिल महिन्याचे पूर्ण वेतन आणि धान्यही दिले आहे. तसेच, एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी इतर लघुउद्योजकांनी वाऱ्यावर सोडलेल्या सुमारे ३५० कामगारांना धान्य दिले आहे. त्यांच्या चुली पेटविण्यास मदत केली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शिवकुमार बायस असे त्या लघुउद्योजकाचे नाव आहे. मागील १० वर्षांपासून ऑटोमोबाइल क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून इतर उद्योगांप्रमाणे त्यांचाही उद्योग बंद आहे. मात्र, ते अडचणीत सापडलेल्या कामगारांना मदत करणे हे कर्तव्य समजून काम करत आहेत. बायस म्हणाले, "माझ्याकडे २० कामगार काम करतात. टाळेबंदी चालू असतानादेखील मी त्यांचे पूर्ण वेतन दिले आहे. तसेच, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था केली आहे. चालू मे महिन्याचेही त्यांना पूर्ण वेतन देणार आहे. दरवर्षी मी कामगारांना चांगला दिवाळी बोनस देत असतो. परंतु, यावेळेस बोनस देता येणार नाही. माझ्या कामगारांनाही सामंजस्याची भूमिका घेत त्याला मान्यता दिली आहे." पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा बायस हे राजपूत संघटन, पिंपरी चिंचवडच्या माध्यमातून देखील कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना भोसरी आणि चाकण एमआयडीसीमधून कामगारांच्या व्यथादेखील समजत आहेत. त्यामुळे त्यांनी इतर लघुउद्योगांतील कामगारांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. बहुतेक कामगार हे भाड्याच्या खोलीत रहातात. काही लघुउद्योजकांनी कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अशा, सुमारे ३५० कामगारांना बायस हे दर महिन्याचे धान्य पुरवित आहेत. २५ टक्के लघुउद्योजक गेले गावी... अनेक लघुउद्योगांना नफा कमी झाला आहे. काही जणांनी नव्याने लघुउद्योग सुरू केले आहेत. त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. जवळपास २५ टक्के लघुउद्योजक त्यांच्या गावी गेले आहेत. अनेक कामगारांकडे रेशनकार्ड नाही. आधारकार्डवर धान्य मिळत नाही. अनेक ठिकाणी कामगारांना मदत पोचत नाही, अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास अनेक लघुउद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय बंद करून गावी जावे लागेल, अशी व्यथा ही शिवकुमार बायस यांनी मांडली.

