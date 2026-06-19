लोहगड परिसरात महा-स्वच्छता मोहीम; किल्ला आणि जैन लेणी परिसर केला कचरामुक्त

पुणे-पिंपरी चिंचवड येथील ‘वीर सेवा दल’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली लोहगड व जैन लेणी ट्रेक तसेच महा-स्वच्छता मोहीम २०२६ उत्साहात पार पडली.या मोहिमेत अनेक स्वयंसेवक, वीरसैनिक आणि लहान मुलांनी सहभाग घेत लोहगड किल्ला परिसर तसेच जैन लेणी परिसराची स्वच्छता केली. परिसरातील प्लास्टिक आणि इतर कचरा गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात आली..विद्यार्थ्यांकडून रेवदंडा किल्ल्यावर स्वच्छता मोहीम.सुधागड तालुक्यात बुद्धकालीन लेण्यांच्या संवर्धनासाठी पाऊल गोमाशी लेणी येथे स्वच्छता मोहीम संपन्न.जुहूगाव चौपाटीवर महापालिकेची स्वच्छता मोहीम.ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे संवर्धन आणि स्वच्छता याबाबत जनजागृती करण्यासाठी या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. सहभागी नागरिकांनी स्वच्छता राखण्याचा संदेश दिला. ट्रेकच्या माध्यमातून सहभागी झालेल्या नागरिकांना लोहगड परिसराचा इतिहास आणि नैसर्गिक सौंदर्य अनुभवण्याची संधी मिळाली.या उपक्रमात सर्व वयोगटातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत अनेकांनी स्वच्छता मोहिमेत योगदान देत सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी अधोरेखित केली. अशा उपक्रमांमुळे ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाला मदत होत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले..या मोहिमेसाठी आर्थिक सहकार्य करणाऱ्या ‘सोहम टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, कोल्हापूर’ यांचे आयोजकांनी आभार मानले.मोहिमेदरम्यान किल्ला परिसराची स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या जतनाबाबत विविध उपक्रम राबवण्यात आले..या उपक्रमामध्ये दक्षिण भारत जैन सभेचे जैन धर्मीय समन्वय समिती पुणे जिल्हा प्रमुख व माजी संघनायक अरिहंत गिरमल, वीर सेवा दल पुणे शाखेचे उत्तर विभाग प्रमुख दिनेश नागांवकर, संघनायक प्रमोद पाटील,सुदर्शन लखणे, विनय होरे,प्रगंध केटकाळे, केतन पाटील, आकाश पाटील यांच्या सह अनेक वीरसैनिकानी उत्साहाने यामध्ये सहभाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.