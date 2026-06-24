पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad fire: पिंपरी-चिंचवड हादरले! भंगार गोदामातील भीषण आगीने परिसर धुराने व्यापला, ६० जवानांची शर्थ

toxic smoke spreads after rubber and plastic warehouse fire: चिखलीतील भंगार गोदामांना पहाटे लागलेल्या भीषण आगीने दोन एकर परिसर धुराच्या विळख्यात; अरुंद रस्ते, बघ्यांची गर्दी यांवर मात करत ६० जवानांचे अडीच तासांचे शर्थीचे प्रयत्न यशस्वी
60 Fire Personnel Rush to Action as Massive Blaze Breaks Out in Chikhli

60 Fire Personnel Rush to Action as Massive Blaze Breaks Out in Chikhli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : चिखलीतील कुदळवाडी परिसरातील श्री महादेव मंदिराजवळील भंगार गोदामांना मंगळवारी (ता. २३) पहाटे साडेचारच्या सुमारास भीषण आग लागली. त्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. परिणामी काही नागरिकांना त्रास झाला. पिंपरी चिंचवड अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुमारे अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळविले. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

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