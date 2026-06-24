Pimpri Chinchwad fire: पिंपरी-चिंचवड हादरले! भंगार गोदामातील भीषण आगीने परिसर धुराने व्यापला, ६० जवानांची शर्थ

पिंपरी : चिखलीतील कुदळवाडी परिसरातील श्री महादेव मंदिराजवळील भंगार गोदामांना मंगळवारी (ता. २३) पहाटे साडेचारच्या सुमारास भीषण आग लागली. त्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. परिणामी काही नागरिकांना त्रास झाला. पिंपरी चिंचवड अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुमारे अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळविले. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.येथील सुमारे दोन एकर परिसरात रबर, प्लास्टिक व इतर भंगार मालाची गोदामे आहेत. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या चिखली, तळवडे, मोशी, भोसरी, पिंपरी, नेहरूनगर, प्राधिकरण आणि थेरगाव येथील केंद्रांची पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. आग मोठी असल्याने चिखली आणि टाटा मोटर्स परिसरातील पंपिंग स्टेशनवरून अनेकदा पाणी भरून आणावे लागले. केंद्र अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल ६० जवान व कर्मचाऱ्यांनी अथक प्रयत्न केले..अरुंद मार्गामुळे अडचणीभंगार गोदामे एकमेकांना लागून असल्याने तसेच परिसरातील रस्ते वळणावळणाचे व अरुंद गल्लीबोळ असल्याने बंब दुर्घटनास्थळापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आल्या. सुरक्षित अंतरावरून ‘फायर होज लाईन’ टाकण्यात आली..बघ्यांची गर्दीआगीचे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी व आग पाहण्यासाठी बघ्यांनी गर्दी केली. त्यामुळेही अग्निशमन वाहनांना पोहोचण्यात अडथळे येत होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाची मदत घेण्यात आली..नागरिकांना हलविलेया परिसरात निवासी घरे असल्याने दहा ते बारा नागरिकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले. घरे आणि मालमत्तेला आगीची झळ बसू नये म्हणून त्या दिशेने पाण्याचे फवारे मारून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यात आली. या भागातील वीजपुरवठाही तात्पुरता खंडित करण्यात आला होता..आगीच्या धुराचे धोकेरबर आणि प्लॅस्टिकला आग लागल्यासअत्यंत विषारी धूर बाहेर पडतोधुरात कार्बन मोनोऑक्साइड, डायऑक्सिन यांसारखे घातक वायूधूर नाकात गेल्यामुळे डोळे, नाक आणि घशाची जळजळ होतेश्वास घ्यायला त्रास होणेमळमळणे, डोकेदुखी, चक्कर येऊ शकतेगुदमरल्यासारखे वाटून त्रास होतोधुराच्या संपर्कात दीर्घकाळ राहिल्यास किंवा जास्त धूर फुफ्फुसात गेल्यास गंभीर परिणाम.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...ही आग मोठी होती. काही वेळातच परिसरात बराच धूर पसरला. सिलिंडरचा स्फोट झाल्यासारखा आवाज आला.- विठ्ठल शिंदे, रहिवासी, चिखली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.