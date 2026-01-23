पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : गणित ऑलिम्पियाडमध्ये अवीर सलग तीन वर्षे अव्वल! अनेक विक्रमांची नोंद

दहा वर्षांच्या अवीरची आंतरराष्ट्रीय चमकदार कामगिरी.
avir jadhav

avir jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - अवघ्या दहा वर्षे वयामध्ये आंतररराष्ट्रीय गणित ऑलिम्पियाडमध्ये तीन वेळा अव्वल स्थानी, एक-दोन नाही; तर तब्बल तेरा विक्रम; अडीच वर्षे वय असताना पहिल्या विक्रमाची नोंद! ही कामगिरी आहे अवीर जाधव याची.

