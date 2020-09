मावळात दिवसभरात ९५ पॉझिटिव्ह; पाच जणांचा मृत्यू

वडगाव मावळ - मावळ तालुक्यात बुधवारी दिवसभरात ९५ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर कोरोनाबाधित पाच जणांचा मृत्यू झाला. तळेगाव येथील ६६ वर्षीय, कुसगाव बुद्रुक येथील ७९ वर्षीय, जांबवडे येथील ६२ वर्षीय, इंदोरी येथील ५३ वर्षीय पुरुष तर कांब्रे ( आंदर मावळ ) येथील ६७ वर्षीय महिलेचा मृतांमध्ये समावेश आहे. तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या ४ हजार १०७ तर मृतांची संख्या १३६ झाली आहे. ३ हजार ३८ जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बुधवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ९५ जणांमध्ये लोणावळा येथील सर्वाधिक ३८, तळेगाव दाभाडे येथील २९, वडगाव येथील पाच, चांदखेड येथील चार, वराळे व इंदोरी येथील प्रत्येकी तीन, सुदवडी, कांब्रे नामा, साळुंब्रे, काले, राजपुरी, घोणशेत, ऊर्से, सोमाटणे, ब्राम्हणवाडी, जांबवडे, गोवित्री, कांब्रे आमा व तळेगाव दाभाडे ग्रामीण येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ४ हजार १०७ झाली असून त्यात शहरी भागातील २ हजार ३८४ तर ग्रामीण भागातील १ हजार ७२३ जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक १ हजार २५२, लोणावळा येथे ८८० तर वडगाव येथे रुग्णसंख्या २५२ एवढी झाली आहे. आत्तापपर्यंत १३६ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर ३ हजार ३८ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. बुधवारी ९० जणांना घरी सोडण्यात आले. सध्या तालुक्यात ९३३ सक्रिय रुग्ण असून त्यातील ५६६ लक्षणे असलेले तर ३६७ लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. लक्षणे असलेल्या ५६६ जणांमध्ये ४५७ जणांमध्ये सौम्य तर १०७ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. दोन जण गंभीर आहेत. सध्या सक्रिय असलेल्या ९३३ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असल्याची मावळ तालुका कोविड कक्षाचे समन्वयक डॉ. गुणेश बागडे यांनी दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

