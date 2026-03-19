Talegaon Dabhade News : तीन महिन्यांत १३ जणांचा बुडून मृत्यू! मावळात दोन वर्षांत २६ व्यक्ती पोहताना बुडाल्या; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

तळेगाव दाभाडे - मावळ तालुक्यात यंदा जानेवारी ते मार्चदरम्यान तब्बल १३ जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यूची मालिका सुरू असून, गेल्या दोन वर्षांत २६ व्यक्तींनी अशा दुर्घटनांमध्ये जीव गमावला आहे. त्यामुळे पर्यटन स्थळांवरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..उन्हाळ्याची चाहूल लागताच मावळातील धरणे, नद्या आणि धबधब्यांकडे पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. विशेषतः पुणे-मुंबई परिसरातून शनिवार-रविवारी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत आहेत. पण, पाण्यात उतरण्याच्या मोहामुळे याच ठिकाणी बुडून मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. काही प्रसंगांत वन्यजीव रक्षक संस्था आणि शिवदुर्ग लोणावळा या दोन संस्थांतील सदस्यांनी आतापर्यंत अनेकांचे प्राण वाचवले आहेत..स्थानिक नागरिकांच्या मते, 'अनेक पर्यटक कोणतीही खबरदारी न घेता थेट पाण्यात उतरतात. काही जण 'सेल्फी' किंवा व्हिडिओ घेण्याच्या नादात धोकादायक ठिकाणी जातात. त्यातच मद्यप्राशन करून पाण्यात उतरणे, इशारे दुर्लक्षित करणे आणि पोहण्याचे कौशल्य नसतानाही खोल पाण्यात जाणे ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत.'.सुरक्षाव्यवस्थेचा अभाववारंवार घटना घडूनही अनेक ठिकाणी पुरेसे सूचना फलक, बॅरिकेडिंग, लाइफगार्ड किंवा तातडीची मदत यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. सुट्टीच्या दिवशी आणि शनिवार-रविवारी होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेता पोलिस व प्रशासनाची यंत्रणा अपुरी पडत असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जाते..उपाययोजना गरजेच्याधोकादायक ठिकाणी प्रवेशबंदी व दंडात्मक कारवाईरेस्क्यू टीम तैनात करणेमोठे आणि स्पष्ट अक्षरांतील इशारा फलक उभारणेजागरूकता मोहीम राबवणे .धोक्याची ठिकाणेपवना धरण, कासारसाई, कुंडमळा, वडिवळे, आंद्रा धरण, देहूरोड येथील बोकडेवाडी, लोणावळा येथील भुशी धरण, वलवण, तुंगार्लीसह अन्य ठिकाणे धोकादायक आहेत. कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीपात्रातील खळगे हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे. नदीच्या प्रवाहामध्ये भवरे, रांजणखळगे आहेत. येथे सेल्फी घेणाऱ्यांची गर्दी असते..इंदोरी, वराळे, बोडकेवाडी, कासारसाई धरण, निगडे येथील शेततळे, तळेगावातील तळे, लोणावळा आणि पवना नदीत गेल्या तीन महिन्यांत १३ जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. मावळातील नद्या, धरणे, बंधाऱ्यांमध्ये पाण्याची खोली बदलत असल्याने खबरदारी आवश्यक आहे.- नीलेश गराडे, वन्यजीव रक्षक संस्था, मावळपर्यटकांनी धोक्याच्या ठिकाणी पाण्यात उतरू नये. पोहण्याचा आनंद घ्यावा, पण आपला जीव धोक्यात घालू नये. नियमांचा भंग केल्यास कारवाई केली जाईल.- बाळासाहेब कोपनर, सहायक पोलिस आयुक्त, देहूरोड विभाग.लोणावळा, पवना धरणांसह इतर धरणांत धोक्याच्या ठिकाणी पाण्यात पर्यटकांनी उतरू नये. संबधित ठिकाणी फलक लावले असून, शनिवारी व रविवारी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. नियमांचा भंग केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.- गजानन टोम्पे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, लोणावळा विभाग.