मावळात बुधवारी उच्चांकी १७ पॉझिटिव्ह: रुग्ण संख्या पोचली १७० वर

वडगाव मावळ - मावळ तालुक्यात बुधवारी उच्चांकी १७ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून त्यात तळेगाव येथील पाच, सुदुंबरे येथील तीन, कान्हे व कामशेत येथील प्रत्येकी दोन तर लोणावळा, शिरगाव, कातवी, साई, वराळे येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश असल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व तालुका आरोग्यधिकारी डॉ.चंद्रकात लोहारे यांनी दिली. दरम्यान, तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या १७० झाली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कामशेत येथील एका ७० वर्षीय व २६ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांच्या संपर्कातील आठ जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. कान्हे येथील एका ५० वर्षीय व २१ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांच्या संपर्कातील आठ जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. तळेगाव येथील एक ५६ वर्षीय, एक ३२ वर्षीय व ४८ वर्षीय पुरुष तसेच एका ३४ वर्षीय व एका २९ वर्षीय महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांच्या संपर्कातील १४ जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. पुण्यात घर घ्यायचंय? तर ही बातमी नक्की वाचा! सुदुंबरे येथील एका ४८ वर्षीय महिलेचा व तिच्या दोन मुलांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांच्या संपर्कातील तीन जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. भांगरवाडी (लोणावळा) येथील ३७ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्याच्या संपर्कातील चार जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. वराळे येथील ५० वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्याच्या संपर्कातील चार जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. शिरगाव येथील ३५ वर्षीय पुरुषाचा, कातवी येथील ५४ वर्षीय पुरुषाचा, साई येथील २९ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. दरम्यान, बुधवारी एका दिवसात १७ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या १७० वर पोचली आहे. त्यात शहरी भागातील ६७ तर ग्रामीण भागातील १०३ जणांचा समावेश आहे. तळेगाव शहरात सर्वाधिक ५३ तर लोणावळ्यात रुग्ण संख्या १२ झाली आहे. आत्तापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून ७९ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. बुधवारी तेरा जणांना घरी सोडण्यात आले. सध्या ८३ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु आहेत.

