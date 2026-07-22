Pune Metro Work Issue : मेट्रोच्या कामांची ‘ढकलगाडी’! हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावरील स्थानके अजूनही अपूर्णच

पिंपरी - माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो सेवा जुलैमध्ये सुरू करण्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. पण, आता सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र व अंतर्गत तपासणी अहवालाअंती ही सेवा आणखी लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात सुरू होणाऱ्या १२ स्थानकांची कामे व सद्यःस्थितीचा आढावा ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने घेतला. त्यापैकी आठ स्थानकांची कामे ९० टक्के पूर्ण, तर अन्य ४ स्थानकांची कामे अपूर्ण आढळली..पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड यांच्यावतीने ही मेट्रो सेवा देण्यात येईल. माण ते बालेवाडी या पहिल्या १२ स्थानकापर्यंत मेट्रो धावणार असून, त्या संबंधित सुरक्षा तपासणी झाली आहे. तिचा अहवाल येणे बाकी आहे. तसेच अन्य काही चाचणी, सिग्नल यंत्रणा याच्या देखील अंतिम तपासणी बाकी आहे. तत्पूर्वी या १२ स्थानकांची स्थिती जाणून घेतली असता, अनेक बाबी समोर आल्या. प्रवाशांना स्थानकांच्या एन्ट्रीपासून ते थेट मेट्रोपर्यंत पोहचण्यासारखी बहुतांश कामे झाली आहेत. काही ठिकाणी सरकते जिने, लिफ्ट, पदपथ, एन्ट्री, एक्झिट ही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत..ऑगस्टमध्ये मिळणार प्रमाणपत्रतेवीस किलोमीटरच्या या प्रकल्पाची पाच वेळा मुदतवाढ मिळाली. त्यामुळे अखेर हा मार्ग टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र व अंतर्गत तपासणी अहवाल ऑगस्टमध्ये मिळणार आहे. त्यानंतर मेट्रो सेवा सुरू केली जाण्याची शक्यता असल्याचे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.....तर राहणार एकच मार्गकाही मार्गांचे प्रवेश निर्गमन (एन्ट्री, एक्झिट) कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला त्या स्थानकांवर केवळ एकाच बाजूूला ये-जा करण्याची सुविध उपलब्ध राहणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षितेसाठी विचार करून हा पर्याय निवडण्यात आला आहे..मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू आहे. सुरक्षाविषयक सर्व तपासणी लवकरात लवकर पूर्ण करू. त्यानंतरच ही सेवा सुरू होईल. टप्प्याटप्याने १२ स्थानके खुली करण्यासाठी प्रयत्न असेल. त्यासाठी मी स्वतः आढावा घेत आहे.- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, ‘पीएमआरडीए’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.