पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro Work Issue : मेट्रोच्या कामांची ‘ढकलगाडी’! हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावरील स्थानके अजूनही अपूर्णच

माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो सेवा जुलैमध्ये सुरू करण्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. पण......
hinjewadi shivajinagar metro

hinjewadi shivajinagar metro

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो सेवा जुलैमध्ये सुरू करण्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. पण, आता सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र व अंतर्गत तपासणी अहवालाअंती ही सेवा आणखी लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, पहिल्‍या टप्‍प्‍यात सुरू होणाऱ्या १२ स्‍थानकांची कामे व सद्यःस्थितीचा आढावा ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने घेतला. त्‍यापैकी आठ स्‍थानकांची कामे ९० टक्‍के पूर्ण, तर अन्‍य ४ स्‍थानकांची कामे अपूर्ण आढळली.

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