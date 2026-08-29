Hinjewadi Shivajinagar Metro : गणेशोत्सवापूर्वी मेट्रोचा ‘श्रीगणेशा’! ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांकडून पाहणी, स्थानकांची तपासणी

पिंपरी - पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील बहुचर्चित मेट्रोचा पहिला टप्पा खुला करण्याची तयारी सुरू असून, येत्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ती प्रवाशांसाठी धावेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांनी शुक्रवारी (ता. २८) मेट्रो लाईन-३च्या प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेतला..पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड' तर्फे हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचा (लाईन-३) पहिला टप्पा खुला करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. बालेवाडी येथे उद्घाटन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपस्थित राहण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत..माण (हिंजवडी) ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी) हा १३ किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण झाला असून, यातील १२ स्थानकांना २३ जुलै रोजीच रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची (सीएमआरएस) मंजुरी मिळाली आहे. सिव्हिल कोर्ट (शिवाजीनगर) स्थानकाच्या मंजुरीचे काम वेगाने सुरू असून, आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळाल्यास केवळ बालेवाडीपर्यंत न थांबता पहिल्याच दिवसापासून हिंजवडी ते थेट शिवाजीनगर अशी सेवा सुरू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याच धर्तीवर आयुक्तांनी पाहणी केली आहे..पश्चिम पुण्यातील आयटी कॉरिडॉर ओळखआयटीतील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, ही मेट्रो पश्चिम पुण्यातील आयटी कॉरिडॉर आणि हजारो नोकरदारांना सुलभ ठरेल. या सोहळ्यात सिव्हिल कोर्ट ते स्वारगेट या भुयारी मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन, तसेच स्वारगेट-कात्रज आणि पिंपरी चिंचवड-निगडी या उन्नत मार्गांचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे..मेट्रो उद्घाटनासंदर्भात काही तपासणी झाली. रस्त्याचा विकास तसेच अन्य कामांबाबत किरकोळ दुरुस्ती सुचवल्या आहेत. लवकरच मेट्रो धावेल.- रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.