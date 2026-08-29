पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Shivajinagar Metro : गणेशोत्सवापूर्वी मेट्रोचा ‘श्रीगणेशा’! ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांकडून पाहणी, स्थानकांची तपासणी

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड' तर्फे हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचा (लाईन-३) पहिला टप्पा खुला करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात.
Pune Metro

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील बहुचर्चित मेट्रोचा पहिला टप्‍पा खुला करण्याची तयारी सुरू असून, येत्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ती प्रवाशांसाठी धावेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांनी शुक्रवारी (ता. २८) मेट्रो लाईन-३च्या प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेतला.

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