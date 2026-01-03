पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro : हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची सुरक्षा पडताळणी

हिंजवडी, माण ते शिवाजीनगर प्रकल्पाच्‍या मेट्रो सुरक्षितता व तांत्रिक मानकांची पडताळणी नुकतीच करण्यात आली.
pune metro
pune metrosakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - हिंजवडी, माण ते शिवाजीनगर प्रकल्पाच्‍या मेट्रो सुरक्षितता व तांत्रिक मानकांची पडताळणी नुकतीच करण्यात आली. भारतीय रेल्वेच्या ‘रिसर्च डिझाइन्स अँड स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन’ (आरडीएसओ) संस्थेने ही तपासणी नुकतीच पूर्ण केली.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
Metro

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com