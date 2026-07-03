Hinjewadi News : लाखो वाहनांचा भार केवळ २७ पोलिसांच्या खांद्यांवर; हिंजवडीतील परिस्थिती

हिंजवडी - देशातील प्रमुख ‘आयटी हब’ हिंजवडीमध्ये दररोज तब्बल पाच ते सात लाख वाहनांची वर्दळ होत असताना संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचा डोलारा अवघ्या २७ वाहतूक पोलिसांच्या खांद्यावर उभा आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वाहतूक नियोजन वारंवार कोलमडून हजारो आयटी कर्मचारी, स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांना रोज तासन् तास कोंडीत अडकून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी वाईट होत आहे. .तब्बल १५ तास काम!पोलिसांना १२ तासांची ड्युटी असताना सातत्याने १५ तासांहून अधिक काळ येथे काम करावे लागत आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, महामार्ग प्राधिकरण, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा पूर्ण अभाव हिंजवडीच्या समस्यांना अधिकच चिघळवत आहे. त्याची किंमत मात्र दररोज लाखो नागरिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांना चुकवावी लागत आहे. त्यामुळे तातडीची, मध्यम आणि दीर्घकालीन धोरण आखावे अशीही मागणी होत आहे..मोऱ्या साफ करण्याची वेळवाहतूक सुरळीत ठेवण्याऐवजी अनेकदा वाहतूक पोलिसांनाच रस्त्यात उतरून तुंबलेल्या मोऱ्या साफ कराव्या लागत आहेत. खड्डे बुजवावे लागतात, तुटलेले बॅरिकेड्स उभे करावे लागतात. बंद पडलेल्या वाहनांना धक्का मारून बाजूला घ्यावे लागते. ही सर्व कामे संबंधित विभागांची असतानाही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे पोलिसांवरच ती लादली जात आहेत. परिणामी, वाहतूक नियोजनाकडे दुर्लक्ष होते. पोलिसांना इतर विभागांच्या निष्क्रियतेची किंमत रोज मोजावी लागत आहे..काय आहे परिस्थिती?आयटी नगरीमधून कोट्यवधींचा महसूल, मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेचे जिवंत उदाहरणहिंजवडी वाहतूक विभागात वरिष्ठ निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि २४ पोलिस कर्मचारी असे मिळून केवळ २७ पोलिस अधिकारी-कर्मचारी कार्यरतसुमारे ३० वाहतूक वॉर्डन मदतीला, मात्र वाहनचालक फारसे जुमानत नाहीत.सुमारे २० ते २५ किलोमीटरचा परिसर, ३५ हून अधिक महत्त्वाचे चौक आणि महामार्गावरील वाहतूक सांभाळण्याची जबाबदारी याच मोजक्या पोलिसांवरअनेक कंपन्या वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये सुटतात, दिवस-रात्र वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची नितांत गरज .हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात जास्त वाहतूक आहे. वाहनांची रहदारी लाखांत असल्याने पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना पाच अतिरिक्त वाहतूक वॉर्डन दिले आहेत. लवकर वाढीव पोलिस कर्मचारी देणार आहोत. पुरेशा मनुष्यबळाने कोंडी सोडण्यासाठी महत्वपूर्ण मदत होईल.- विक्रांत देशमुख, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) पिंपरी चिंचवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.